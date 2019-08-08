Экономика

Evraz продает предприятие в СШАВедомости 06:50

Договоренность была достигнута в июле, сделку предполагается завершить в сентябре этого года. Как пояснил во время телефонной конференции президент Evraz Александр Фролов, решение связано с необходимостью компании сосредоточиться на развитии ванадиевого дивизиона в России.
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Evraz продает предприятие в США

Ведомости06:50

Evraz продает Stratcor

Коммерсантъ05:47

Evraz планирует продать дочернюю Stratcor

Finam.Ru02:42

Evraz продает американского производителя ванадия Stratcor

Финмаркет03:07

Evraz продаст своего американского производителя ванадия Stratcor

ПРАЙМ02:53

Evraz договорился о продаже американской ванадиевой «дочки»

ТАСС03:19

Evraz решил продать американского производителя ванадия Stratcor

Интерфакс02:33
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Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет расстаться с Заболотным и убедить его перейти в «Сочи».
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Начался новый штурм резиденции Атамбаева

В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:42
Происшествия

После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон

Обновлено в 07:37
Происшествия

Россияне вернулись в село после взрывов и увидели поле боя

Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе

Обновлено вчера в 21:03
Музыка

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Технологии

Почти все токены Tether находятся на 318 кошельках

80% эмиссии стейблкоина Tether хранится на 318 кошельках, согласно исследованию компании Coin Metrics, пишет Bloomberg.
Обновлено в 07:44
Экономика

Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Общество

В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека

В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.
Обновлено в 08:17
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в рамках возбужденного на днях уголовного дела по фактам финансовых операций со средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Врачи установят протез избитой в Ингушетии девочке

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии установят протез правой руки семилетней Аише Ажиговой, которая была избита в Ингушетии.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество

Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»

Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Экономика

Земля Агентства по страхованию вкладов в ТиНАО выставлена на торги под жилое и коммерческое строительство

Пять земельных участков в Новомосковском административном округе, принадлежащие Агентству по страхованию вкладов (АСВ), выставлены на торги под жилое и коммерческое строительство.
Обновлено в 08:07
Общество

Гроза с градом и порывистым ветром ожидаются в Московском регионе

Обновлено в 08:24
Здоровье

В Химкинском роддоме женщина родила 3-ю двойню

В Химкинском родильном доме врачи успешно приняли роды у 31-летней женщины — на свет появились двойняшки — мальчик и девочка.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»

Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Япония возобновила экспорт в Южную Корею, но с условием

Обычно Япония не объявляет о каждом разрешении на экспорт, но тут ее задело, как Южная Корея назвала недавние ограничения «эмбарго» на поставки.
Обновлено в 03:36
Политика

СМИ рассказали о поддерживаемом США конкуренте «Северному потоку – 2»

США нашли новую альтернативе "Северному потоку – 2" для Европы, сообщило немецкое издание Junge Welt.
Обновлено в 08:25
Общество

К берегам России впервые приплыл сельдяной король

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе

Обновлено вчера в 04:38
Политика

Экс-президент Киргизии Атамбаев сам отстреливался от спецназа

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что лично стрелял в бойцов спецназа, которые пытались его захватить.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Британский корабль сопроводил российский корвет в Ла-Манше

Обновлено вчера в 18:17
Общество

На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР

На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Футбол

ЦСКА отклонил второе предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова

ЦСКА отказался продавать форварда Федора Чалова в Кристал Пэлас, отклонив второе предложение из Лондона, сообщил в твиттере журналист Алан Никсон.
Обновлено в 04:16
Политика

Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине

Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Общество

Генератор мемов удалил еще одну картинку по требованию Роскомнадзора

Генератор комиксов и мемов «Рисовач» (risovach.ru) по требованию Роскомнадзора оперативно ограничил доступ к странице с изображением, которое, по мнению Генпрокуратуры, оскорбляет госсимволы России.
Обновлено в 06:31
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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