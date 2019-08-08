Экономика
Evraz продает предприятие в СШАВедомости 06:50
Договоренность была достигнута в июле, сделку предполагается завершить в сентябре этого года. Как пояснил во время телефонной конференции президент Evraz Александр Фролов, решение связано с необходимостью компании сосредоточиться на развитии ванадиевого дивизиона в России.
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Футбол
Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет расстаться с Заболотным и убедить его перейти в «Сочи».
Обновлено в 08:17
Политика
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе
Обновлено вчера в 21:03
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Технологии
Почти все токены Tether находятся на 318 кошельках
80% эмиссии стейблкоина Tether хранится на 318 кошельках, согласно исследованию компании Coin Metrics, пишет Bloomberg.
Обновлено в 07:44
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.
Обновлено в 08:17
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств
Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в рамках возбужденного на днях уголовного дела по фактам финансовых операций со средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Врачи установят протез избитой в Ингушетии девочке
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии установят протез правой руки семилетней Аише Ажиговой, которая была избита в Ингушетии.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Экономика
Земля Агентства по страхованию вкладов в ТиНАО выставлена на торги под жилое и коммерческое строительство
Пять земельных участков в Новомосковском административном округе, принадлежащие Агентству по страхованию вкладов (АСВ), выставлены на торги под жилое и коммерческое строительство.
Обновлено в 08:07
Здоровье
В Химкинском роддоме женщина родила 3-ю двойню
В Химкинском родильном доме врачи успешно приняли роды у 31-летней женщины — на свет появились двойняшки — мальчик и девочка.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Япония возобновила экспорт в Южную Корею, но с условием
Обычно Япония не объявляет о каждом разрешении на экспорт, но тут ее задело, как Южная Корея назвала недавние ограничения «эмбарго» на поставки.
Обновлено в 03:36
Политика
СМИ рассказали о поддерживаемом США конкуренте «Северному потоку – 2»
США нашли новую альтернативе "Северному потоку – 2" для Европы, сообщило немецкое издание Junge Welt.
Обновлено в 08:25
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Экс-президент Киргизии Атамбаев сам отстреливался от спецназа
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что лично стрелял в бойцов спецназа, которые пытались его захватить.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Британский корабль сопроводил российский корвет в Ла-Манше
Обновлено вчера в 18:17
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Футбол
ЦСКА отклонил второе предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова
ЦСКА отказался продавать форварда Федора Чалова в Кристал Пэлас, отклонив второе предложение из Лондона, сообщил в твиттере журналист Алан Никсон.
Обновлено в 04:16
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Общество
Генератор мемов удалил еще одну картинку по требованию Роскомнадзора
Генератор комиксов и мемов «Рисовач» (risovach.ru) по требованию Роскомнадзора оперативно ограничил доступ к странице с изображением, которое, по мнению Генпрокуратуры, оскорбляет госсимволы России.
Обновлено в 06:31