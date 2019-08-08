Экономика
Evraz продает предприятие в СШАВедомости 06:50
Договоренность была достигнута в июле, сделку предполагается завершить в сентябре этого года. Как пояснил во время телефонной конференции президент Evraz Александр Фролов, решение связано с необходимостью компании сосредоточиться на развитии ванадиевого дивизиона в России.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:19, Вашингтон
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова Андрей Краснов подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Политика
Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева
Силовики начали новый штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 06:34
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Скотленд-Ярд не доказал причастность России к отравлению Скрипалей
Как сообщает The Guardian, в полиции Великобритании проанализировали, «какую роль в отравлении Скрипалей мог сыграть президент России Владимир Путин».
Обновлено вчера в 09:30
Энергетика
Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения в августе
Поскольку самую низкую цену предлагал «Нафтогаз», в Кабмине отметили, что в августе цена должна быть снижена и составить 4 650 грн (12 тыс. руб.) за тысячу кубов, а не 4905 (12,7 тыс. руб.), как было ранее.
Обновлено в 01:27
Общество
Генератор мемов удалил еще одну картинку по требованию Роскомнадзора
Генератор комиксов и мемов «Рисовач» (risovach.ru) по требованию Роскомнадзора оперативно ограничил доступ к странице с изображением, которое, по мнению Генпрокуратуры, оскорбляет госсимволы России.
Обновлено в 06:31
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Культура
В Русском музее открылась выставка художника Константина Сомова
В Санкт-Петербурге сегодня, 8 августа, открылась выставка картин известного русского живописца Константина Сомова, которую можно посетить в Русском музее.
Обновлено в 06:51
Здоровье
Тюменские врачи впервые выполнили имплантацию радужки глаза
Офтальмологи Областной клинической больницы №1 провели первую в Тюменской области имплантацию искусственной радужки.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Пресс-секретарь ФБК сообщила о блокировке счетов фонда
Утром сообщалось об обысках у сотрудников ФБК Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина, которые проводились в рамках уголовного дела об отмывании денег.
Обновлено в 06:49
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Жители сообщили об эвакуации Каменки из-за новых взрывов
Обновлено в 06:37
Здоровье
Жителей Волгоградской области вакцинируют от сибирской язвы
Региональный Роспотребнадзор распорядился организовать в районах области вакцинацию населения против сибирской язвы.
Обновлено в 03:16
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Обновлено в 04:08
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В Канаде нашли тела подростков, подозреваемых в убийстве 3 человек
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Baza обвинила «Роснефть» в слежке за своими журналистами
С помощью слежки за журналистами служба безопасности «Роснефти» планирует выяснить, был ли кем-то заказан материал о загородном доме Сечина, утверждают источники Baza.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Политика
Президент Киргизии: Атамбаев из свидетеля стал обвиняемым
Обновлено в 06:25
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 15:00
Путешествия
Грузия и Россия подсчитали убытки от закрытия авиасообщения
В Грузии при оценке потерь подсчитали, что за июль из-за сокращения потока российских туристов страна потеряла порядка $44 млн.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
С-70 «Охотник» назвали клоном F-117 и RQ-170
Обновлено в 06:58