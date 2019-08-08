Экономика
Evraz договорился о продаже американской ванадиевой «дочки»ТАСС 03:19
Горно-металлургический холдинг Evraz в июле 2019 года подписал соглашение о продаже третьей стороне свой дочерней компании - производителя ванадия Evraz Stratcor Inc. (штат Арканзас, США). Это следует из отчета компании.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:14, Вашингтон
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Наука
Столкновения холодных молекул впервые изучили в сверхпроводящей магнитной ловушке
Физики из Израиля построили первую экспериментальную установку, которая изучает столкновения холодных частиц без участия лазеров.
Обновлено вчера в 12:17
Экономика
МВФ оценил влияние санкций на рост российской экономики
Отмечается, что «санкции, неожиданное снижение цен на нефть вместе с реакцией финансового рынка и политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», «падение потребления и инвестиций были основными причинами неожиданного замедления роста с точки зрения спроса».
Обновлено 06 августа в 05:16
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Политика
Атамбаев призвал силовиков «не стрелять в свой народ»
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн
В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.
Обновлено в 04:10
Музыка
Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз
Обновлено в 03:41
Наука
Интенсивное общение с друзьями после 60 лет помогает избежать деменции
В результате исследователи установили, что риск развития слабоумия после 60 лет заметно снижается, если люди поддерживают интенсивное общение с друзьями, соседями и другими людьми из окружающего их пространства.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
К сотрудникам фонда Навального пришли с обысками
К трем юристам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли с обысками, сообщил Telegram-канал «Апология протеста».
Обновлено в 01:54
Политика
В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма
Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Футбол
Клубы РПЛ интересуются опальным футболистом сборной Белоруссии Громыко
Сразу несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) заинтересованы в подписании контракта с полузащитником сборной Белоруссии Валерием Громыко, сообщает «Прессбол».
Обновлено в 03:33
Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Футбол
Кононов заявил, что Шюррле мгновенно влился в «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о процессе адаптации новичка команды немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Игры
Блогер развязал войну с авторами Borderlands 3
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Названы страны с большим числом краж денег с банковских карт россиян
У россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки.
Обновлено вчера в 21:33
Кино
Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке
Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Наука
В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана
Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Футбол
Стала известна сумма трансфера Давида Луиса в «Арсенал»
Обновлено в 03:55
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Экономика
«Росатом» сможет потратить до 880 млрд руб. на новые АЭС
Для АЭС и ГЭС был введен аналог ДПМ — срок окупаемости инвестиций составил 20 лет вместо 15 лет для ТЭС, доходность — 10,5% годовых (против 14%), затраты на строительство не нормировались, а рассчитывались из фактических.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Религия
Сквер у драмтеатра возвращают жителям Екатеринбурга
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, об этом учредители ООО «Храм святой Екатерины» Игорь Алтушкин и Андрей Козицын договорились с главой Екатеринбурга Александром Высокинским в ходе обсуждения дальнейшей судьбы территории сквера рядом с Театром драмы.
Обновлено в 03:54