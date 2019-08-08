Экономика
Evraz договорился о продаже американской ванадиевой «дочки»ТАСС 03:19
Горно-металлургический холдинг Evraz в июле 2019 года подписал соглашение о продаже третьей стороне свой дочерней компании - производителя ванадия Evraz Stratcor Inc. (штат Арканзас, США). Это следует из отчета компании.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Политика
Глава ГКНБ Киргизии заявил о готовности уйти в отставку
Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что после неудачного штурма резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, ему по всей видимости нужно уйти в отставку.
Обновлено в 05:50
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29
Музыка
Ариана Гранде спела с Барбарой Стрейзанд
Ариана Гранде выступила с Барбарой Стрейзанд на концерте в Чикаго.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
Обновлено в 01:00
Экономика
Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии
Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
Происшествия
Пожар в воинской части под Архангельском, есть погибшие
Пожар произошел в воинской части в Архангельской области, предположительно, один человек погиб, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:43
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Обновлено в 04:26
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Авто
Новый Kia Forte GT получит 201-сильный двигатель
Kia Forte GT 2020 является новой «заряженной» вариацией седана южнокорейского бренда компактных габаритов.
Обновлено в 00:29
Культура
Сын Высоцкого и сенатор Россель открыли новую экспозицию в музее певца в Екатеринбурге
Обновлено в 05:20
Происшествия
Проходят обыски в офисе и у сотрудников ФБК
Силовики проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также в офисе организации. Об этом 8 августа сообщает «Медиазона».
Обновлено в 05:31
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Наибольшее количество диагнозов насчитывается среди опухлей бронхов и лёгких — 64,71%, 11,76% — рак желудка и гортани, у 5,88% граждан с вредной работой выявили новообразования в почках.
Обновлено вчера в 10:15
Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Задержанные в Польше россияне арестованы
Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
Обновлено вчера в 19:59