Горно-металлургический холдинг Evraz в июле 2019 года подписал соглашение о продаже третьей стороне свой дочерней компании - производителя ванадия Evraz Stratcor Inc. (штат Арканзас, США). Это следует из отчета компании.

Политика Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.

Политика Глава ГКНБ Киргизии заявил о готовности уйти в отставку Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что после неудачного штурма резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, ему по всей видимости нужно уйти в отставку.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Происшествия Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.

Футбол ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.

Музыка Ариана Гранде спела с Барбарой Стрейзанд Ариана Гранде выступила с Барбарой Стрейзанд на концерте в Чикаго.

Политика В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.

Экономика Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".

Происшествия Пожар в воинской части под Архангельском, есть погибшие Пожар произошел в воинской части в Архангельской области, предположительно, один человек погиб, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

Политика Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.

Политика Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.

Шоу-бизнес Милла Йовович ждет третьего ребенка Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Интернет ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского» Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Политика В бундестаге признали вклад России в объединение Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.

Авто Новый Kia Forte GT получит 201-сильный двигатель Kia Forte GT 2020 является новой «заряженной» вариацией седана южнокорейского бренда компактных габаритов.

Происшествия Проходят обыски в офисе и у сотрудников ФБК Силовики проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также в офисе организации. Об этом 8 августа сообщает «Медиазона».

Музыка Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.

Здоровье Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака Наибольшее количество диагнозов насчитывается среди опухлей бронхов и лёгких — 64,71%, 11,76% — рак желудка и гортани, у 5,88% граждан с вредной работой выявили новообразования в почках.

Экономика На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ «Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.