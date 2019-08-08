Экономика

Evraz договорился о продаже американской ванадиевой «дочки»ТАСС 03:19

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Горно-металлургический холдинг Evraz в июле 2019 года подписал соглашение о продаже третьей стороне свой дочерней компании - производителя ванадия Evraz Stratcor Inc. (штат Арканзас, США). Это следует из отчета компании.
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