Политика
Евкуров станет заместителем ШойгуLenta.ru 03:22
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность. Об этом сообщили источники в его окружении, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 27 июня. По их информации, он станет заместителем министра обороны России Сергея Шойгу.
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с чего всё началось
Напомним, в среду, 26 июня, президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. Он назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуд-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.Коммерсантъ03:11
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
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