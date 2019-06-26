Политика

Евкуров станет заместителем ШойгуLenta.ru 03:22

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность. Об этом сообщили источники в его окружении, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 27 июня. По их информации, он станет заместителем министра обороны России Сергея Шойгу.
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Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны

Напомним, в среду, 26 июня, президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. Он назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуд-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.
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Российский политик, глава Республики Ингушетия с 31 октября 2008 года. Герой Российской Федерации. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Генерал-майор.
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