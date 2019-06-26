Политика
Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замомLenta.ru 10:59
Министр обороны России Сергей Шойгу отказался комментировать информацию о том, что Юнус-Бек Евкуров, ушедший с поста главы Ингушетии, станет его заместителем. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Напомним, в среду, 26 июня, президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. Он назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуд-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.Коммерсантъ03:11
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