Политика

Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замомLenta.ru 10:59

Министр обороны России Сергей Шойгу отказался комментировать информацию о том, что Юнус-Бек Евкуров, ушедший с поста главы Ингушетии, станет его заместителем. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает РИА Новости.
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Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны

Напомним, в среду, 26 июня, президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии. Он назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуд-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 12:02, Вашингтон
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Время от момента развития клинической смерти до восстановления сердечной деятельности составило 1 час 5 минут.
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Российский политик, глава Республики Ингушетия с 31 октября 2008 года. Герой Российской Федерации. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Генерал-майор.
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