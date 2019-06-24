Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы ИнгушетииРБК 12:11
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы республики пишет ТАСС.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:51, Вашингтон
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Наука
Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей
Обновлено в 11:00
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Футбол
Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше
Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.
Обновлено в 18:35
Происшествия
В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе
Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено в 22:36
Политика
Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено в 22:28
Общество
Baring Vostok доставит еду
Фонды инвестировали в торговую платформу основателя "Вкусвилла" У Baring Vostok и основателя "Вкусвилла" Андрея Кривенко появился новый совместный проект.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии
Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 22:05
Авто
Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями
Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
Наука
Ученые назвали главную причину отказа сердца
В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами
Обновлено в 17:05
Игры
Авторы Star Wars Jedi: Fallen Order рассказали, почему выбрали Unreal Engine 4
Star Wars Jedi: Fallen Order очень необычная игра в портфолио ЕА, даже по части используемых технологий: боевик создаётся на базе Unreal Engine 4, а не Frostbite, который сейчас используют, кажется, все остальные студии издательства.
Обновлено в 12:49
Общество
Выпускница из Екатеринбурга получила 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 11:44
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено в 18:07
Космос
«Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от МКС.
Обновлено в 19:44
Энергетика
В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории
20 июня концерн «Белнефтехим» отметил, что на территории Белоруссии в трубопроводах находится около 630 тыс. т загрязненной органическими хлоридами нефти.
Обновлено в 07:48
Кино
Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку на постере «Человека-паука»
Актер Сэмюэл Л. Джексон, исполнитель роли Ника Фьюри в фильмах Marvel, нашел ошибку на одном из постеров фильма "Человек-паук: Вдали от дома".
Обновлено в 20:05
Гаджеты
Опубликованы первые характеристики смартфона Honor 9X
Работать Honor 9X будет на процессоре Kirin 810, а за автономность будет отвечать аккумулятор на 3 750 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки.
Обновлено в 13:48
Политика
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина
Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Политика
В США 25 июня состоится премьера пьесы по мотивам доклада Мюллера
Доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «вмешательства» России в выборы 2016 года в США, стал основой пьесы «Расследование: Поиск правды в десяти актах», которая в скором времени будет представлена в Нью-Йорке, передаёт The New York Post.
Обновлено в 21:00
Политика
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Обновлено в 19:10
Игры
Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4
Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Дроны атаковали аэропорт Сингапура
Ранее сообщалось, что дроны "атаковали" лондонский аэропорт Гатвик.
Обновлено в 21:08
Политика
В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы делегация Украины может приостановить свое участие, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено в 21:31
Транспорт
Шесть станций метро построят в Москве до конца года
Обновлено в 05:26
ЖКХ
В российском городе в водопроводной воде нашли вирус гепатита А
Две пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на севере Сахалина, показали положительный результат на вирус гепатита А. С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено в 21:34