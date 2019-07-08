Политика

Евкуров назначен замминистра обороныКоммерсантъ 07:35

Президент принял отставку господина Евкурова с поста главы Ингушетии в конце июня. Он назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуда-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.
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Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Интерфакс07:38

Евкуров назначен замминистра обороны

Коммерсантъ07:35

Калиматов: опыт работы в Ингушетии пригодится Евкурову на посту замминистра обороны

ТАСС08:46

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Известия07:34

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

РИА Новости07:31

Евкуров стал заместителем Шойгу

Lenta.ru07:31

Путин назначил экс-главу Ингушетии Евкурова заместителем Шойгу

РБК07:34
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Общество

Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Политика

В центре Тбилиси начались столкновения

В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту

Срабатывание датчика системы кондиционирования стало причиной того, что самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс "Москва - Берлин", вернулся в столичный аэропорт Внуково.
Обновлено в 07:13
Футбол

Сутормин рассказал подробности перехода из «Рубина» в «Зенит»

Позже СМИ сообщили, что разобраться с переходом Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» попросил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Обновлено в 14:51
Футбол

Набиуллин продолжит карьеру в «Сочи»

«Зенит» объявил о переходе защитника Эльмира Набиуллина в «Сочи».
Обновлено в 14:12
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В «Зарядье» мужчина прыгнул с Парящего моста на автомобиль

Обновлено в 13:59
Гаджеты

Xiaomi патентует перископическую камеру для следующего флагмана

Обновлено в 06:07
Политика

Около сотни человек перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne в Киеве

Обновлено в 14:10
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Политика

Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ

Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Транспорт

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Авто

Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6

1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
Обновлено в 01:27
Политика

Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Госдума предложит ввести экономические спецмеры против Грузии

Депутаты Госдумы предлагают правительству РФ ввести в отношении Грузии специальные экономические меры из-за «продолжения недружественных действий».
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Краснодарском крае при обрушении стены погиб 12-летний мальчик

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, что вечером 7 июля 40-летний местный житель вместе с 12-летним сыном находился на своем участке, расположенном на улице Лесозаводской.
Обновлено в 11:35
Политика

Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
Обновлено в 14:16
Общество

Москва стала самым зеленым мегаполисом мира

Среди крупнейших мегаполисов мира, Москва заняла первое место по количеству парков на душу населения.
Обновлено в 12:15
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Блогеры выставили Toyota Supra против BMW Z4

Возрождённая модель Toyota Supra построена на одной платформе с новым родстером BMW Z4.
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Умер режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 09:35
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Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, Герой Российской Федерации. Глава Республики Ингушетия с 31 октября 2008 по 26 июня 2019.
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