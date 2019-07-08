Президент принял отставку господина Евкурова с поста главы Ингушетии в конце июня. Он назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуда-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.

Политика В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.

Политика Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.

Происшествия В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Политика Телеканал NewsOne обратился к Зеленскому Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов в своем Facebook предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться.

Политика Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.

Происшествия Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы «Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Происшествия Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.

Общество Бывшая жена Маккартни добилась рекордной выплаты по иску против компании Мердока Бывшая жена британского музыканта Пола Маккартни Хизер Миллз объявила о том, что добилась рекордной выплаты по иску против News Group Newspapers Ltd, входящей в группу компаний, принадлежащих американскому медиамагнату Руперту Мердоку.

Общество Власти хотят отбирать жилье у россиян ради гармоничной застройки Ради реализации комплексного развития предусмотрена возможность принудительного изъятия недвижимости, в том числе жилых помещений многоквартирных домов.

Происшествия Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.

Общество Столичные реставраторы обнаружили уникальные барельефы Во время работ в павильоне «Биология» на ВДНХ реставраторы из Москвы обнаружили авторские модели, по которым в середине прошлого века были созданы барельефы для фасадов здания.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Армия и оружие Морская авиация прибыла в Петербург для участия в параде На оперативные аэродромы Западного военного округа в Петербурге и Ленобласти прибыла морская авиация.

Авто В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat "Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.

Экономика Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу 20 июля Антипинский нефтеперерабатывающий завод, остановленный в апреле, возобновит работу в конце июля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на знакомого топ-менеджеров завода и человека, близкого к одному из акционеров предприятия.

Шоу-бизнес Вдова Кобзона помолодела на 30 лет Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.

Общество Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.

Происшествия На парковке в Новосибирске нашли крокодила В Новосибирске на автомобильной парковке нашли крокодила, который сбежал из гастролирующего цирка-шапито, сообщает NGS.ru.

Происшествия Суд продлил домашний арест Майкла Калви «Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.

Культура Житель Казахстана одной рукой прибил к доске 10 сковородок и установил новый рекорд Житель Казахстана Сергей Цырульников установил рекорд Гиннесса - за 1 минуту 48 секунд он рукой, не используя молоток, прибил 10 сковородок к доске толщиной 3 см. Об этом сообщает в понедельник телеканал Хабар-24.

Авто Porsche представила обновленное гоночное купе 911 RSR Специалисты спортивного подразделения Porsche рассказали о своей новинке. Гоночное купе 911 RSR 2019 модельного года стало на 95% новым.

Политика Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево Конфликт между личной охранной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Происшествия В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.