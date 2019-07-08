Политика

Евкуров назначен замминистра обороныКоммерсантъ 07:35

Президент принял отставку господина Евкурова с поста главы Ингушетии в конце июня. Он назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуда-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.
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Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Интерфакс07:38

Евкуров назначен замминистра обороны

Коммерсантъ07:35

Калиматов: опыт работы в Ингушетии пригодится Евкурову на посту замминистра обороны

ТАСС08:46

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Известия07:34

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

РИА Новости07:31

Евкуров стал заместителем Шойгу

Lenta.ru07:31

Путин назначил экс-главу Ингушетии Евкурова заместителем Шойгу

РБК07:34
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Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Политика

Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» отстранили от работы

Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:54
Политика

Телеканал NewsOne обратился к Зеленскому

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов в своем Facebook предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться.
Обновлено в 11:02
Политика

Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции

Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Наука

Учёные назвали признак самых психически здоровых людей

Доводы были подтверждены проведенными исследованиями, изученными медицинскими картами.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Общество

Бывшая жена Маккартни добилась рекордной выплаты по иску против компании Мердока

Бывшая жена британского музыканта Пола Маккартни Хизер Миллз объявила о том, что добилась рекордной выплаты по иску против News Group Newspapers Ltd, входящей в группу компаний, принадлежащих американскому медиамагнату Руперту Мердоку.
Обновлено в 09:03
Общество

Власти хотят отбирать жилье у россиян ради гармоничной застройки

Ради реализации комплексного развития предусмотрена возможность принудительного изъятия недвижимости, в том числе жилых помещений многоквартирных домов.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть

Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Общество

Столичные реставраторы обнаружили уникальные барельефы

Во время работ в павильоне «Биология» на ВДНХ реставраторы из Москвы обнаружили авторские модели, по которым в середине прошлого века были созданы барельефы для фасадов здания.
Обновлено в 10:33
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Морская авиация прибыла в Петербург для участия в параде

На оперативные аэродромы Западного военного округа в Петербурге и Ленобласти прибыла морская авиация.
Обновлено в 11:23
Авто

В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat

"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 03:01
Экономика

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу 20 июля

Антипинский нефтеперерабатывающий завод, остановленный в апреле, возобновит работу в конце июля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на знакомого топ-менеджеров завода и человека, близкого к одному из акционеров предприятия.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона помолодела на 30 лет

Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Общество

Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Происшествия

На парковке в Новосибирске нашли крокодила

В Новосибирске на автомобильной парковке нашли крокодила, который сбежал из гастролирующего цирка-шапито, сообщает NGS.ru.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Культура

Житель Казахстана одной рукой прибил к доске 10 сковородок и установил новый рекорд

Житель Казахстана Сергей Цырульников установил рекорд Гиннесса - за 1 минуту 48 секунд он рукой, не используя молоток, прибил 10 сковородок к доске толщиной 3 см. Об этом сообщает в понедельник телеканал Хабар-24.
Обновлено в 12:13
Авто

Porsche представила обновленное гоночное купе 911 RSR

Специалисты спортивного подразделения Porsche рассказали о своей новинке. Гоночное купе 911 RSR 2019 модельного года стало на 95% новым.
Обновлено вчера в 04:28
Политика

Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево

Конфликт между личной охранной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Здоровье

Диетологи назвали мешающие похудеть продукты

Обновлено в 05:26
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Политика

Зеленский надеется на завершение конфликта в Донбассе через год

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
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Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, Герой Российской Федерации. Глава Республики Ингушетия с 31 октября 2008 по 26 июня 2019.
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