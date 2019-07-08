Политика
Евкуров назначен замминистра обороныКоммерсантъ 07:35
Президент принял отставку господина Евкурова с поста главы Ингушетии в конце июня. Он назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуда-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.
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Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Политика
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» отстранили от работы
Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Политика
Телеканал NewsOne обратился к Зеленскому
Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов в своем Facebook предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться.
Обновлено в 11:02
Политика
Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции
Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Наука
Учёные назвали признак самых психически здоровых людей
Доводы были подтверждены проведенными исследованиями, изученными медицинскими картами.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Общество
Бывшая жена Маккартни добилась рекордной выплаты по иску против компании Мердока
Бывшая жена британского музыканта Пола Маккартни Хизер Миллз объявила о том, что добилась рекордной выплаты по иску против News Group Newspapers Ltd, входящей в группу компаний, принадлежащих американскому медиамагнату Руперту Мердоку.
Обновлено в 09:03
Общество
Власти хотят отбирать жилье у россиян ради гармоничной застройки
Ради реализации комплексного развития предусмотрена возможность принудительного изъятия недвижимости, в том числе жилых помещений многоквартирных домов.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть
Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Общество
Столичные реставраторы обнаружили уникальные барельефы
Во время работ в павильоне «Биология» на ВДНХ реставраторы из Москвы обнаружили авторские модели, по которым в середине прошлого века были созданы барельефы для фасадов здания.
Обновлено в 10:33
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Морская авиация прибыла в Петербург для участия в параде
На оперативные аэродромы Западного военного округа в Петербурге и Ленобласти прибыла морская авиация.
Обновлено в 11:23
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 03:01
Экономика
Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу 20 июля
Антипинский нефтеперерабатывающий завод, остановленный в апреле, возобновит работу в конце июля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на знакомого топ-менеджеров завода и человека, близкого к одному из акционеров предприятия.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона помолодела на 30 лет
Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Происшествия
На парковке в Новосибирске нашли крокодила
В Новосибирске на автомобильной парковке нашли крокодила, который сбежал из гастролирующего цирка-шапито, сообщает NGS.ru.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Культура
Житель Казахстана одной рукой прибил к доске 10 сковородок и установил новый рекорд
Житель Казахстана Сергей Цырульников установил рекорд Гиннесса - за 1 минуту 48 секунд он рукой, не используя молоток, прибил 10 сковородок к доске толщиной 3 см. Об этом сообщает в понедельник телеканал Хабар-24.
Обновлено в 12:13
Авто
Porsche представила обновленное гоночное купе 911 RSR
Специалисты спортивного подразделения Porsche рассказали о своей новинке. Гоночное купе 911 RSR 2019 модельного года стало на 95% новым.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево
Конфликт между личной охранной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Здоровье
Диетологи назвали мешающие похудеть продукты
Обновлено в 05:26
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Политика
Зеленский надеется на завершение конфликта в Донбассе через год
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:37