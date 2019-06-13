Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»РИА Новости 00:56
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Общество
В Роскачестве рассказали о приготовлении классической окрошки
Специалисты советуют использовать для приготовления классической окрошки на квасе кисловатый напиток, ни в коем случае не сладкий.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Сергея Карабасова задержали после возвращения из отпуска
Карабасова задержали в ночь на 13 июня - прямо после возвращения из отпуска в Турции.
Обновлено в 02:11
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца
Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.
Обновлено вчера в 13:05
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ
Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
«Реактивные» танки Т-80 отправились на Дальний Восток
На Дальнем Востоке впервые появились танки Т-80БВМ, поступившие на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Снимок юного Максима Галкина с братом попал в Сеть
Обновлено в 00:46
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова
Обновлено вчера в 05:03
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
Обновлено вчера в 20:27
Политика
На Украине снова запретили сериал «Сваты»
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) не одобрило телеканалу «1+1» трансляцию сериала «Сваты».
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Детское питание может попасть в список социально значимых товаров
Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор
Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Футбол
Хавбек сборной Кипра оценил игру команды России
Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис оценил игру российской национальной команды, передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено 11 июня в 07:16
Технологии
В России начнут выдавать электронные дипломы
С 2021 года российские вузы начнут выдавать дипломы в электронном виде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Неизвестный ударил мужчину ножом в московском ТЦ «Ереван Плаза»
Неизвестный преступник 11 июня ранил ножом мужчину в кафе, расположенном в торговом центре «Ереван Плаза» в Москве, а потом скрылся, пишет в четверг, 13 июня, РЕН ТВ.
Обновлено в 02:10
Интернет
Функции приложений «Яндекса» и Kaspersky не работают из-за Google
В течение нескольких месяцев в мобильных приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для операционной системы Android не работают некоторые функции, передает РБК со ссылкой на комментарии пользователей в Google Play.
Обновлено в 00:45
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Доллар за 90 рублей и риски, которые предсказали экономике РФ
Один из рисков для российской экономики, о которых в своем последнем докладе рассказали эксперты Всемирного банка, способен поднять курс доллара выше 90 рублей, прогнозирует Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст".
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин заявил о деградации отношений РФ и США
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона деградируют. Об этом сообщает телеканал "МИР".
Обновлено в 00:19
Культура
Фадеев призвал рэпера Кравца «ответить за базар»
Обновлено вчера в 23:22
Единоборства
Усик ответил, почему отказался от боя с Поветкиным
Обновлено в 02:03