Экономика

Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»РИА Новости 00:56

Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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