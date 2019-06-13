Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»РИА Новости 00:56
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
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Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
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Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Общество
Более 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России
Обновлено вчера в 16:03
Авто
Слишком быстрые «копейки» — нужны ограничители скорости
Владельцы первых Жигулей ВАЗ-2101 быстро поняли, что малолитражка с моторчиком в 62 л.с. легко кладет стрелку спидометра вправо, унижая на дороге даже Волгу.
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Шоу-бизнес
Рэпер Гуф опубликовал фото в костюме и намекнул на свадьбу
Рэпер Гуф на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок в черном костюме и написал под ним: «Она сказала да».
Обновлено вчера в 17:53
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено в 00:14
Экономика
Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше
Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Специалисты уверены, что в этот четверг непогоду стоит ожидать не только в Санкт-Петербурге, но и Ленинградской области.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева на пенной вечеринке станцевала в купальнике
Сделала она это во время импровизированной пенной вечеринки, надев купальник.
Обновлено в 02:00
Общество
Выпущенная в Приамурье тигрица съела кабана, который злил ее у вольера
Амурские тигры из Приморья Павлик и Елена, которых выпустили в тайге Амурской области, успешно адаптируются к жизни на воле: удачно охотятся на быстрых косулей и кабанов, которые злили их, пока хищники были в вольере, сообщает Центр "Амурский тигр".
Обновлено в 00:53
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ
Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Обновлено в 00:39
Культура
Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко
Украинский суд постановил, что команда экс-президента страны Петра Порошенко должна выплатить певице Анастасии Приходько 260 тысяч гривен (около 10 тысяч долларов).
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Оманском заливе подверглись атаке два нефтяных танкера
Обновлено в 03:33
Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
После оглашения завещания «нанайцы» Алибасова переругались
Практически сразу, как Бари Алибасов попал в НИИ Склифосовского с тяжелейшим отравлением и внутренними ожогами, выпив случайно вместо сока средство для прочистки труб, стало понятно, что риск летального исхода у продюсера существует.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
В Чувашии 9 выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Стали известны результаты ЕГЭ по географии, литературе и математике базового и профильного уровней Стали известны результаты ЕГЭ по математике, уровень сложности которого в этом году выпускники выбирали сами.
Обновлено в 03:04
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Политика
Совет США переименовал Киев в международной базе
«Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе», — говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном при новом президенте
Президент России Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном во главе с Касым-Жомартом Токаевым.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на «Кинотавре»
Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на "Кинотавре" В рамках киносмотра в Сочи наградили лучшие короткометражки.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Банки придумали новую причину для блокировки счетов
Банки стали усиленно проверять вклады россиян и движение денежных средств по вкладам, пишет газета "Известия" со ссылкой на нескольких клиентов разных банков.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Пензенская область вышла в лидеры по эффективности лечения туберкулеза
Пензенская область вошла в тройку субъектов-лидеров по лечению туберкулеза в 2018 году.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Начато расследование из-за большого числа мёртвых тюленей на Аляске
NOAA начало расследование в связи с «необычайно большим числом» обнаруженных мёртвых тюленей.
Обновлено в 03:09
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24