Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»РИА Новости 00:56

Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»

Финансы Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.

Экономика Чубайс предложил ввести углеродный налог В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.

Шоу-бизнес Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.

Происшествия В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.

Авто Слишком быстрые «копейки» — нужны ограничители скорости Владельцы первых Жигулей ВАЗ-2101 быстро поняли, что малолитражка с моторчиком в 62 л.с. легко кладет стрелку спидометра вправо, унижая на дороге даже Волгу.

Шоу-бизнес Рэпер Гуф опубликовал фото в костюме и намекнул на свадьбу Рэпер Гуф на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок в черном костюме и написал под ним: «Она сказала да».

Экономика Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.

Общество В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности Специалисты уверены, что в этот четверг непогоду стоит ожидать не только в Санкт-Петербурге, но и Ленинградской области.

Общество Выпущенная в Приамурье тигрица съела кабана, который злил ее у вольера Амурские тигры из Приморья Павлик и Елена, которых выпустили в тайге Амурской области, успешно адаптируются к жизни на воле: удачно охотятся на быстрых косулей и кабанов, которые злили их, пока хищники были в вольере, сообщает Центр "Амурский тигр".

Экономика В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Культура Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко Украинский суд постановил, что команда экс-президента страны Петра Порошенко должна выплатить певице Анастасии Приходько 260 тысяч гривен (около 10 тысяч долларов).

Шоу-бизнес После оглашения завещания «нанайцы» Алибасова переругались Практически сразу, как Бари Алибасов попал в НИИ Склифосовского с тяжелейшим отравлением и внутренними ожогами, выпив случайно вместо сока средство для прочистки труб, стало понятно, что риск летального исхода у продюсера существует.

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.

Общество В Чувашии 9 выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов Стали известны результаты ЕГЭ по географии, литературе и математике базового и профильного уровней Стали известны результаты ЕГЭ по математике, уровень сложности которого в этом году выпускники выбирали сами.

Общество В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.

Политика Совет США переименовал Киев в международной базе «Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе», — говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook.

Политика Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном при новом президенте Президент России Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном во главе с Касым-Жомартом Токаевым.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на «Кинотавре» Собчак и Богомолов столкнулись с Виторганом на "Кинотавре" В рамках киносмотра в Сочи наградили лучшие короткометражки.

Происшествия Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.

Экономика Банки придумали новую причину для блокировки счетов Банки стали усиленно проверять вклады россиян и движение денежных средств по вкладам, пишет газета "Известия" со ссылкой на нескольких клиентов разных банков.

Здоровье Пензенская область вышла в лидеры по эффективности лечения туберкулеза Пензенская область вошла в тройку субъектов-лидеров по лечению туберкулеза в 2018 году.

Технологии «Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег «Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.