Спорт

Евгения Медведева рискует не попасть в финал Гран-при
Газета.Ru
02:01

Российская фигуристка Евгения Медведева идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Газета.Ru02:01

Подробнее о событии

Медведева настраивается на бой с Кихирой. Заметки с тренировки

РИА Новости07:30

Евгения Медведева рискует не попасть в финал Гран-при

Газета.Ru02:01

«Недостаточный запас прочности». Илья Авербух — о короткой программе Медведевой на этапе Гран‐при

Телеканал 360°00:00

Максим Траньков - о шансах Медведевой на «Гран-при» во Франции: «Отрыва нет. Вся борьба впереди»

Спорт-Экспресс09:23

Медведева допустила две ошибки, но сохраняет шансы на выход в финал Гран-при

ТАССвчера в 21:13

Медведева: «Сегодня все прошло лучше, чем в Канаде, но все равно недостаточно хорошо»

Sport24.ruвчера в 15:40

Медведева: у меня есть возможность бороться за победу во Франции

Чемпионатвчера в 16:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Футбол

Гол Сутормина принес «Оренбургу» победу над «Уфой» в 15-м туре РПЛ

Обновлено в 10:55
Спорт

Большунов выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Россиянин Александр Большунов стал победителем в классическом спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском городе Рука, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:04
Спорт

Александр Самарин выиграл бронзу на Гран-при во Франции

Обновлено в 11:02
Футбол

«Рома» потерпела поражение от аутсайдера серии А

«Рома» на выезде уступила «Удинезе» в рамках 13-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 11:05
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Обновлено в 11:03
Футбол

«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

Мадридский «Реал» на выезде крупно проиграл «Эйбару» в матче 13-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 11:04
Автоспорт

Сергей Сироткин: «Было очень тяжело»

Круг дался мне тяжелее, чем могло показаться со стороны.
Обновлено в 11:03
Футбол

Аленичев: в перерыве игры с «Динамо» поговорили на повышенных тонах

Обновлено в 10:42
Хоккей

«Торпедо» одержало волевую победу над «Трактором» в матче КХЛ

Нижегородское "Торпедо" обыграло челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:59
Футбол

Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 10:47
Футбол

«Ротор» уволил главного тренера после поражения от «Шинника»

Главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов отправлен в отставку.
Обновлено в 10:56
Футбол

«Мордовия» сыграла вничью с «Тюменью» в ФНЛ, «Армавир» — с «Лучом»

В начале второго тайма нападающий «Тюмени» Максим Вотинов сравнял счёт. В другом матче 24-го тура «Армавир» сыграл вничью с «Лучом».
Обновлено в 11:03
Спорт

Южаков и Прохоров взяли бронзу в двойках на этапе Кубка мира в Австрии

Обновлено в 11:02
Футбол

«Чеховские медведи» обыграли «Татран» в Лиге чемпионов

«Чеховские медведи» одержали победу над «Татраном» в Лиге чемпионов. Встреча завершилась со счетом 38:26.
Обновлено в 10:45
Хоккей

Наказание Баранова за стычку в матче с «Витязем» отменено

Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение отменить наказание наложенное на нападающего «Слована» Егора Баранова в матче с «Витязем» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Обновлено в 10:30
ещё по теме
Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маи Михара
Японская фигуристка
Японская фигуристка-одиночница. Чемпионка четырёх континентов, чемпионка мира в команде, победительница Кубка Азии 2015 года, этапа серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy, бронзовый призёр чемпионата Японии и вице-чемпионка первенства Японии среди юниоров.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное