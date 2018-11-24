Спорт
Российская фигуристка Евгения Медведева идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Газета.Ru02:01
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Медведева: «Сегодня все прошло лучше, чем в Канаде, но все равно недостаточно хорошо»
Sport24.ruвчера в 15:40
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