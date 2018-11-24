Спорт

Евгения Медведева рискует не попасть в финал Гран-при
Газета.Ru
02:01

Если на прошлом этапе Гран-при в Канаде девушка просто потеряла этот элемент из-за падения, то теперь недокрутила: приземление с флипа получилось настолько кривым, что фигуристка кое-как справилась с выездом и не стала дальше рисковать — сделала вторым прыжком двойной тулуп вместо тройного.
Газета.Ru02:01

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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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