Спорт
Если на прошлом этапе Гран-при в Канаде девушка просто потеряла этот элемент из-за падения, то теперь недокрутила: приземление с флипа получилось настолько кривым, что фигуристка кое-как справилась с выездом и не стала дальше рисковать — сделала вторым прыжком двойной тулуп вместо тройного.
Газета.Ru02:01
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