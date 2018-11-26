Спорт
Евгения Медведева объяснила причины ухода от Тутберидзе
Евгения Медведева объяснила причины ухода от ТутберидзеREGNUM03:55
Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила причины ухода от тренера Этери Тутберидзе. Об этом 26 ноября сообщает «Р-спорт».
REGNUM03:55
с чего всё началось
Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева в интервью РИА Новости объяснила, почему после Игр в Пхенчхане ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.РИА Новости01:40
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Евгения Медведева: «Надоело уходить от ответа на вопрос, почему не пришла прощаться с Тутберидзе»
Комсомольская правда03:50
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Футбол
В 2017 году клубы Премьер-Лиги заработали 56,8 млрд рублей
Доходы клубов Премьер-Лиги в прошлом году составили 56,8 млрд рублей, а финансовый результат снова показал отрицательное значение.
Обновлено в 04:32
Футбол
Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза
Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 04:22
Футбол
«Бавария» может уволить тренера до конца недели
«Бавария» может до конца недели уволить главного тренера.
Обновлено в 04:23
Хоккей
Хет-трик Брауна принес «Лос-Анджелесу» победу над «Эдмонтоном»
"Лос-Анджелес Кингз" одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:26
Футбол
Суд по делу тренера «Енисея» Аленичева состоится в конце декабря
Красноярский суд 26 декабря рассмотрит отказ главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»
По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 04:17
Автоспорт
В голосовании за звание гонщика дня Сироткин занял второе место
В голосовании за звание гонщика дня россиянин занял второе место, пропустив вперёд только покидающего Формулу-1 Фернандо Алонсо.
Обновлено в 02:39
Футбол
Умер чемпион СССР по футболу Виктор Каневский
В составе национальной команды Каневский сыграл пять матчей. Тренировали украинские футбольные клубы. С 1988 года Каневский жил в США.
Обновлено в 04:28
Футбол
«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков
Обновлено в 00:46
Футбол
Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч против «Ромы»
Полузащитник Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 04:19
Баскетбол
«Филадельфия» и «Нью-Йорк» одержали выездные победы
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19 Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Д'Анджело Расселл, в активе которого 38 очков, 8 подборов и 8 передач.
Обновлено в 03:41
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Краснодару»
25 ноября 2018 года, в Краснодаре состоялся матч тульского «Арсенала» против местного «Краснодара».
Обновлено в 04:30
Футбол
Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1
«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
Обновлено в 00:30
Теннис
Янник Ноа: «Те, кто зовут новый турнир Кубком Дэвиса, лжецы»
Капитан сборной Франции Янник Ноа после поражения в финале Кубка Дэвиса-2018 от Хорватии, жестко раскритиковал реформу командного турнира со 118-летней историей, сообщает Tennis Now.
Обновлено в 02:29
Футбол
Эмери рассказал, почему Озил не принял участия в матче с «Борнмутом»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, почему полузащитник лондонцев Месут Озил не принял участия в матче 13-го тура АПЛ с "Борнмутом" (2:1).
Обновлено в 03:56