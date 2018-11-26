Спорт

Евгения Медведева объяснила причины ухода от Тутберидзе
REGNUM
03:55

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила причины ухода от тренера Этери Тутберидзе. Об этом 26 ноября сообщает «Р-спорт».
REGNUM03:55
с чего всё началось

Медведева озвучила причины ухода от Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева в интервью РИА Новости объяснила, почему после Игр в Пхенчхане ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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