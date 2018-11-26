Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева в интервью РИА Новости объяснила, почему после Игр в Пхенчхане ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила причины ухода от тренера Этери Тутберидзе. Об этом 26 ноября сообщает «Р-спорт».

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