Пятой стала ее соотечественница Станислава Константинова (189,67), а еще одна россиянка Мария Сотскова (177,59) заняла седьмое место. Медведева, Сотскова и Константинова не смогли отобраться в Финал серии, который пройдет в Ванкувере в декабре.

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Автоспорт Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл последнюю квалификацию 2018 в Абу-Даби Бесспорным лидером последнего сезона удалось стать Льюису Хэмилтону, который оторвался от соперников, показав серьезный результат.

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Футбол Футбол Курбан Бердыев: «„Анжи“ использовал свою единственную возможность» «Анжи» использовал свою единственную возможность. Команда нанесла 22 удара по воротам, но в створ только один.

Футбол Футбол Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг» 23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.

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