Спорт
Пятой стала ее соотечественница Станислава Константинова (189,67), а еще одна россиянка Мария Сотскова (177,59) заняла седьмое место. Медведева, Сотскова и Константинова не смогли отобраться в Финал серии, который пройдет в Ванкувере в декабре.
РИА Новости15:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Футбол
Начало матча финала Кубка Либертадорес перенесено из-за беспорядков
Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесено из-за беспорядков, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:02
Футбол
«Барселона» ушла от поражения в матче Примеры с «Атлетико», благодаря голу на 90-й минуте
Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» сыграли вничью в матче 13-го тура в испанской Примеры.
Обновлено в 17:08
Футбол
«Монако» с Головиным в составе обыграл «Кан» в чемпионате Франции
Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Кан" в 14-м туре чемпионата Франции.
Обновлено в 16:27
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в чемпионате Италии
Туринский "Ювентус" одержал победу над СПАЛом в матче 13-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:56
Футбол
«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате
"Тоттенхэм" нанес "Челси" первое поражение в сезоне, а сам выиграл в тртий раз подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Обновлено в 16:24
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу при показателе полезности "+1". В нынешнем сезоне он набрал 27 (17+10) очков, а после матча сравнялся с лидерами снайперской гонки нападающим "Бостон Брюинз" Давидом Пастрняком и форвардом "Баффало Сэйбрз" Джеффом Скиннером.
Обновлено в 17:07
Хоккей
ЦСКА в третий раз подряд обыграл СКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ
Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 16:12
Спорт
Большунов выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Обновлено в 17:01
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл последнюю квалификацию 2018 в Абу-Даби
Бесспорным лидером последнего сезона удалось стать Льюису Хэмилтону, который оторвался от соперников, показав серьезный результат.
Обновлено в 15:02
Футбол
«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча
«Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.
Обновлено в 16:28
Футбол
Курбан Бердыев: «„Анжи“ использовал свою единственную возможность»
«Анжи» использовал свою единственную возможность. Команда нанесла 22 удара по воротам, но в створ только один.
Обновлено в 15:35
Футбол
Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»
23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 17:08
Футбол
Хохлов: в матче с «Енисеем» снова возникли проблемы с реализацией
Обновлено в 15:48
Баскетбол
Алексей Швед пропустит месяц из-за перелома мизинца руки
Обновлено в 13:13
Футбол
Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»
Обновлено в 16:07