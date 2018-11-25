Спорт

Евгения Медведева: Не ожидала такого негатива в свой адрес
Российская газета
07:09

Российская фигуристка Евгения Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при.
Российская газета07:09

Подробнее о событии

Медведеву удивила массовая ненависть фанатов

News.ru07:20

Евгения Медведева: Не ожидала такого негатива в свой адрес

Российская газета07:09

После оглушительного провала на соревнованиях Медведева пожаловалась на ненависть и давление болельщиков

URA.Ru05:40

«Многие добиваются того, чтобы мне стало невозможно жить». Медведева – о негативе и ненависти

Sports.ru05:20

Медведева отреагировала на нападки 40-летних ненавистников

Взгляд.рувчера в 23:20

Медведева призналась, что не ожидала столько ненависти после ухода от Тутберидзе к Орсеру

Sport24.ruвчера в 20:21

Медведева призналась, что не ожидала столь большого количества негатива в свой адрес

RT на русскомвчера в 16:41
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 08:34, Ашберн
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче при Кононове

Обновлено в 08:29
Спорт

Лыжник Большунов выиграл второе золото на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Спорт

Евгения Медведева в финал Гран-при не отобралась

На шестом этапе серии в Гренобле серебряный призер Игр-2018 стала четвертой Фигуристка Евгения Медведева заняла на заключительном этапе серии Гран-при во Франции лишь четвертое место и потеряла шанс выступить в финале Гран-при 6-9 декабря в Ванкувере.
Обновлено в 08:17
Футбол

Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес

Финальный матч главного клубного турнира Южной Америки Кубка Либертадорес перенесен из-за фанатских беспорядков.
Обновлено в 07:53
Футбол

«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе» в матче чемпионата Испании

"Атлетик" из Бильбао сыграл вничью с "Хетафе" в матче 13-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:30
Футбол

Рафинья Алькантара получил травму колена и пропустит 6-8 месяцев

Обновлено в 08:28
Футбол

«Краснодар» и «Арсенал» огласили стартовые составы

Обновлено в 08:15
Футбол

УЕФА назначил арбитров на матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Виктория»

Матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией Пльзень» обслужит голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.
Обновлено в 08:18
Автоспорт

Сергей Сироткин: «Сделаю все, чтобы вернуться в „Формулу-1“»

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин рассказал, что планирует вернуться в "Формулу-1".
Обновлено в 07:51
Хоккей

Лайне забросил пять шайб «Сент-Луису» и повторил достижение Гретцки

Встреча завершилась со счетом 4:8. В составе гостей пять шайб забросил 20-летний финский форвард Патрик Лайне.
Обновлено в 08:30
Футбол

«Зенит» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве

Футболисты "Зенита" обыграли "Ростов" в матче 15-го тура молодежного первенства России 3:1.
Обновлено в 08:07
Единоборства

Паскаль назвал Бивола лучшим боксером полутяжелого веса

Обновлено в 07:17
Футбол

Щенников назвал лучших игроков в современной истории ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников рассказал о кумире детства среди футболистов, а также назвал двух лучших игроков в современной истории красно-синих.
Обновлено в 08:08
Футбол

Тетрашвили расторг контракт с «Анжи»

"Анжи" объявил о расторжении контракта с защитником Гурамом Тетрашвили по обоюдному согласию.
Обновлено в 08:20
Автоспорт

«Пирелли» и Формула-1 подписали контракт на поставку шин до 2023 года

Компания «Пирелли» заключила новый контракт на поставку шин с руководством Формулы-1, сообщает пресс-служба чемпионата.
Обновлено в 08:02
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, серебряный призёр Командного кубка мира 2017 года. Двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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