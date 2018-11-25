Российская фигуристка Евгения Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при.

Евгения Медведева: Не ожидала такого негатива в свой адрес

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