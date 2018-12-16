Спорт
Евгений Трефилов: «Поздравляю сборную России с выходом в финал»
Евгений Трефилов: «Поздравляю сборную России с выходом в финал»Спорт-Экспресс14 декабря в 13:30
Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после победы над командой Румынии (28:22) в полуфинале чемпионата Европы отметил, что соперник дал бой. В другом полуфинале сыграют команды Франции и Голландии.
Спорт-Экспресс14 декабря в 13:30
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