Хоккей

Евгений Савин подписал контракт с «Ак Барсом»
РИА Новости
02:56

Бывший футболист, а впоследствии спортивный комментатор и телеведущий Евгений Савин заключил соглашение с хоккейным клубом "Ак Барс", сообщается на официальном сайте казанской команды.
РИА Новости02:56

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Российский футболист. После окончания спортивной карьеры - соведущий передачи «Культ тура», футбольный комментатор на телеканале «Матч ТВ» и тематических каналах субхолдинга «Газпром-медиа Матч».
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