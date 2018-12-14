Бывший футболист, а впоследствии спортивный комментатор и телеведущий Евгений Савин заключил соглашение с хоккейным клубом "Ак Барс", сообщается на официальном сайте казанской команды.

Хоккей Хоккей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Хоккей Хоккей Сборная России обыграла Швецию по буллитам на Кубке Первого канала Сборная России по хоккею начала Кубок Первого канала, домашний этап Евротура, с победы над командой Швеции в серии буллитов (3:2).

Хоккей Хоккей Канадский легионер «Трактора» не успел попробовать шаурмы Еще есть время познакомиться поближе с русской кухней ВЕРНУТЬ ПОБЕДНОЕ НАСТРОЕНИЕ Самый результативный форвард "Трактора" Пол Щехура (9 голов) недавно вернулся в состав после травмы, которую он получил в конце октября в матче с "Северсталью".

Хоккей Хоккей «Сент-Луис» подписал контракт с Торопченко "Сент-Луис" заключил трехлетний контракт начального уровня с форвардом Алексеем Торопченко.

Хоккей Хоккей Нападающий Шумаков возвращается в КХЛ «Да, Шумаков возвращается в Россию, переговоры о возвращении мы давно провели», — приводит слова агента хоккеиста Шуми Бабаева ТАСС.

Хоккей Хоккей Череповецкая магия помогает забивать Кагарлицкому и Шипачеву Уроженец Вологодчины, а ныне хоккеист столичного «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий раскрыл, что именно помогает ему находить взаимопонимание на льду с другим воспитанником хоккейной школы «Северсталь» Вадимом Шипачевым.

Хоккей Хоккей Американский школьник жестоко бил клюшкой лежавшего соперника Игрок «Грейпвайна» несколько раз нанёс сильнейшие удары клюшкой по спине лежавшему сопернику, и если бы не вмешательство арбитра, продолжал бы избивать жертву.

Хоккей Хоккей Хоккейные матчи в Петербурге вошли в топ лучших предновогодних событий Матч Кубка Первого канала пройдет в предстоящее воскресенье, 16 декабря. Игра между петербургским и московским клубами – 22 декабря.

Хоккей Хоккей В Омске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею Вчера, 13 декабря, в Москве открылся Международный хоккейный форум.

Хоккей Хоккей Лайне вышел на шестое место по голам в НХЛ среди игроков до 21 года В нынешнем сезоне Лайне идет вторым в списке снайперов с 22 голами, уступая только Александру Овечкину из Вашингтона (25).

Хоккей Хоккей ХК «Тамбов» терпит пятое поражение подряд Следующую игру ХК "Тамбов" проведет 15 декабря против "Югры" в Ханты-Мансийске.

Хоккей Хоккей Expressen: Тарасову понравилась бы нынешняя сборная России Обозреватель шведского издания Expressen Магнус Нюстрём прокомментировал итоги матча Кубка Первого кала между сборными России и Швеции (3:2 Б).

Хоккей Хоккей «Автомобилист» обменял Егора Миловзорова в «Сибирь» Екатеринбургский «Автомобилист» обменял нападающего Егора Миловзорова в «Сибирь», информирует официальный сайт новосибирской команды.

Хоккей Хоккей НХЛ. Ринне хочет забить гол: «Думаю об этом постоянно» Всегда думаю о возможности забить, когда соперник снимает вратаря, даже если мы ведем всего в одну шайбу.