Хоккей
Евгений Савин подписал контракт с «Ак Барсом»
Евгений Савин подписал контракт с «Ак Барсом»РИА Новости02:56
Бывший футболист, а впоследствии спортивный комментатор и телеведущий Евгений Савин заключил соглашение с хоккейным клубом "Ак Барс", сообщается на официальном сайте казанской команды.
РИА Новости02:56
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