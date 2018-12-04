Политика
Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли
Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима ЯлиREGNUM12:37
Журналист и телеведущий Евгений Попов выгнал из студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» украинского политолога Максима Яли. В ходе передачи Яли рассуждал о якобы вмешательстве России в ситуацию на Украине и, пытаясь аргументировать свою позицию, назвал Евгения Попова чужим именем.
REGNUM12:37
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Получил в ответ популярные в провластном украинском экспертном сообществе ‘’по некоторым данным’’ или ‘’по данным специалистов’’. Что-то подобное. Я и сказал Максиму — ‘’по некоторым данным, вас зовут Игорь’’
— Евгений Попов, российский журналистRambler News Service 13:25
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