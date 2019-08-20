Экономика
Аргументы и ФактыЕвгений Писаревский назначен третьим финансовым омбудсменом
Евгений Писаревский назначен третьим уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, сообщает Центробанк РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Гаджеты
Назван производитель, чаще всего обновляющий свои смартфоны
Аналитики проверяли, на какой версии ОС работал смартфон выпущенный в указанный период и как быстро его обновили до Android 9. Быстрее всех обновляет смартфоны Nokia, Samsung и Xiaomi.
Astera 11:05
Здоровье
Дни открытых дверей пройдут в московских больницах
В больницах Москвы в сентябре организуют дни открытых дверей в рамках проекта «Входите, открыто!» департамента здравоохранения.
Вечерняя Москва 08:37
Политика
Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность
Пётр Порошенко явно не ожидал такого быстрого рассмотрения в первом чтении Закона о снятии депутатской неприкосновенности — дальше вывод Конституционного суда Украины и на следующем пленарном заседании Закон о снятии депутатской неприкосновенности может быть принят.
ИА REX вчера в 18:10
Происшествия
Россиянка захлебнулась в бассейне Турции и впала в кому
19-летняя туристка из Москвы захлебнулась в бассейне парка развлечений в турецкой Аланье и впала в кому, сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.
Интерфакс 06:14
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости 10:07
Политика
Южная Осетия отказалась воевать с Грузией
Lenta.ru 13:22
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер 08:08
Политика
Медведев раскритиковал регионы за медленную работу по очистке Волги
Председатель правительства России Дмитрий Медведев раскритиковал приволжские регионы за медленное освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта по оздоровлению Волги.
Lenta.ru 11:12
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Происшествия
Зажигательный танец медведя попал на видео
Lenta.ru 12:20
Происшествия
Украинец ночью пересек границу со Словакией на моторном дельтаплане
В ночь с четверга на пятницу гражданин Украины перелетел на моторном дельтаплане государственную границу со Словакией.
Pravda.Ru 11:03
Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 07:17
Политика
ФАС предложила уничтожить госкорпорации
Глава ФАС Игорь Артемьев выступил с предложением уничтожить государственные компании для улучшения условий развития здоровой конкуренции.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 12:30
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Технологии
Линейку пассажирских электрических речных судов разработали в России
Отмечается, что все суда будут бесшумные и экологичные. Nation News сообщало, "принципиально новый" вертолет разрабатывают в России.
Народные новости вчера в 23:47
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
Произошло это, к слову, с другим выступлением артиста. Однако зрители эту деталь подметили, а ролик с концерта попал в сеть.
Телепрограмма 13:42
Политика
Зеленского пригласят на 75-летие Победы в Москву
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Футбол
Касерес стал игроком «Фиорентины»
Защитник Мартин Касерес стал игроком «Фиорентины».
Спорт-Экспресс 11:58
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Происшествия
На заводе в Саратове обрушилась крыша
Крыша цеха предприятия по производству подшипников обрушилась в пятницу в Заводском районе Саратова, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
РИА Новости 09:25
Футбол
ЦСКА заплатит за Комличенко 2,65 млн евро
Московский клуб заплатит за 24-летнего форварда 2,65 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 07:44