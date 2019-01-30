Футбол

Евгений Пашутин может возглавить «Автодор»Чемпионат 05:36

Евгений Пашутин в ближайшее время может покинуть должность главного тренера «Канту» и возглавить «Автодор», сменив Душана Алимпиевича, сообщает Sportando. 49-летний Пашутин занял пост наставника итальянского клуба в минувшее межсезонье.
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Евгений Пашутин вновь возглавил БК «Автодор»

Взгляд-инфо08:00

Владимир Родионов: «Назначением Пашутина рассчитываем вернуть „Автодору“ свой баскетбол и характер»

Sports.ru06:48

«Автодор» объявил о возвращении Пашутина на пост тренера

Sport24.ru07:21

Главным тренером саратовского «Автодора» снова стал Евгений Пашутин

Регион 6406:44

«Автодор» подтвердил назначение Евгения Пашутина на пост главного тренера

Спорт-Экспресс07:34

Евгений Пашутин может возглавить «Автодор»

Чемпионат05:36

Пашутин вернулся на пост главного тренера «Автодора»

Советский спорт07:32
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Происшествия

Сенатору Арашукову предъявили обвинение по трем статьям УК РФ

Следственный комитет РФ предъявил обвинение сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову по трем статья УК РФ.
Обновлено в 07:51
Политика

У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.
Обновлено в 07:05
Авто

Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей

АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной модификации седана Lada Vesta — исполнение Sport появится в продаже по цене от 1,01 млн руб.
Обновлено в 06:00
Авто

Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq

Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками

Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В школе во Владимирской области произошел крупный пожар

По уточненным данным, площадь пожара составляет около 700 кв. м, на его ликвидации работают 32 человека при помощи 12 единиц техники.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Похищенную картину Куинджи вернули Минкультуры

Обновлено в 07:50
Гаджеты

Mirror: удаленные сообщения в WhatsApp все еще можно прочитать

Как сообщает издание Mirror, в приложении WhatsApp была обнаружена уязвимость, благодаря которой пользователи Android, iPhone и Windows Phone могут прочитать даже удаленные ранее сообщения.
Обновлено в 05:48
Авто

Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире

Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Общество

В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия

На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве

В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Следствие уличило братьев Магомедовых в давлении на свидетелей

Обновлено в 07:32
Интернет

Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN

Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Обыски прошли в администрации Балашихи

В администрации подмосковной Балашихи проводятся обыски.
Обновлено в 07:31
Транспорт

В Госдуме предложили запретить курение за рулем

В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Гаджеты

Смартфон «Яндекса» оказался непопулярным

Известно, что смартфон вышел в продажу 6 декабря 2018 года. 7 декабря гаджеты появились в розничной продаже.
Обновлено в 02:22
Интернет

Google показал новый дизайн Gmail для Android и iOS

Material Design – закругленный дизайн компании, уже реализованный в Chrome и других проектах компании В новой версии появятся: Новый сайдбар с Google Календарем, сервисом для заметок Keep и списком задач.
Обновлено в 02:43
Авто

Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander

Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Смоленскую учительницу обвинили в издевательствах над второклассником

Обновлено в 05:46
Авто

В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N

Обновлено в 06:28
Происшествия

В Ленобласти подростки подожгли шапку на девочке и избили ее спутника

Группа подростков подожгла шапку на голове 12-летней девочки и избила ее ровесника.
Обновлено в 02:14
Политика

В Минкомсвязи предсказали полную блокировку Telegram в России

Мессенджер Telegram вряд ли сможет долго работать в России в условиях блокировки. Об этом 30 января заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал мать ребенка, погибшего от истощения

В результате 28 января ребенок умер от истощения.
Обновлено в 08:07
Здоровье

Скворцова предупредила о росте заболеваемости гриппом в России

Ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости гриппом по всей территории России, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с членами правительства.
Обновлено в 06:29
Экономика

Apple пообещала снизить цены на iPhone

Apple снизит цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Рейтер.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Иван Ургант рассказал о полученной в ДТП травме

Российский телеведущий Иван Ургант рассказал о том, как попал в аварию во время последней поездки в США.
Обновлено в 07:23
Наука

Обнаружена неожиданная опасность домашних кошек

Датские исследователи из Копенгагенской университетской больницы пришли к выводу, что опасный внутриклеточный паразит токсоплазма, носителями которого являются многие кошки, может спровоцировать у человека шизофрению, передает Science Alert.Как пояснили ученые, была проведена масштабная работа с участием 80 тысяч добровольцев.
Обновлено в 06:11
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