Футбол

Евгений Ловчев: У «Спартака» сложилась новая команда. Но несколько человек в матче с ЦСКА сыграли бездарноКомсомольская правда вчера в 06:09

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 августа
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
2 фото
Вчера несколько человек сыграли очень бездарно.
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Ловчев: «Такой „Спартак“ не может не нравиться. В матче с ЦСКА родилась новая команда»

Sport24.ruвчера в 20:00

Евгений Ловчев: У «Спартака» сложилась новая команда. Но несколько человек в матче с ЦСКА сыграли бездарно

Комсомольская правдавчера в 06:09
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