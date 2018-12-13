Футбол

Евгений Ловчев: «Спартак» победит «Вильярреал»
Матч ТВ
12:54

Вильярреал — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Сэмюэл Чуквуэзе
11′
22′
Александр Ломовицкий
Карл Токо-Экамби
48′
55′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
67′
Софьян Ханни
Педро Роша Невес
Альваро Гонсалес
71′
Карл Токо-Экамби
Карлос Бакка
72′
74′
Луис Адриано
Джано Ананидзе
Жерар Морено
Альфонсо Педраса
76′
Сэмюэл Чуквуэзе
Санти Касорла
80′
85′
Зе Луиш
Жауме Коста
90′
90′
Георгий Джикия
90′+1′
Илья Кутепов
Андрес Фернандес
90′+2′
Думаю, что «Спартак» победит со счетом 2:1, — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер». «Спартак» после пяти туров занимает последнее место в группе G Лиги Европы.
Матч ТВ12:54

Подробнее о событии

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