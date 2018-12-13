Футбол
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
Сэмюэл Чуквуэзе
|11′
|22′
Александр Ломовицкий
Карл Токо-Экамби
|48′
|55′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
|67′
Софьян Ханни
Педро Роша Невес
Альваро Гонсалес
|71′
Карл Токо-Экамби
Карлос Бакка
|72′
|74′
Луис Адриано
Джано Ананидзе
Жерар Морено
Альфонсо Педраса
|76′
Сэмюэл Чуквуэзе
Санти Касорла
|80′
|85′
Зе Луиш
Жауме Коста
|90′
|90′
Георгий Джикия
|90′+1′
Илья Кутепов
Андрес Фернандес
|90′+2′
Вильярреал
Расстановка 4‑3‑1‑2
13
Фернандес
2
Гаспар
3
Гонсалес
6
Руис
11
Коста
18
Фуэго
5
Касерес
19
Касорла
8
Форнальс
16
Педраса
9
Бакка
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
25
Мельгарехо
88
Ташаев
71
Попов
8
Глушаков
99
Роша
7
Ананидзе
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
Думаю, что «Спартак» победит со счетом 2:1, — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер». «Спартак» после пяти туров занимает последнее место в группе G Лиги Европы.
Матч ТВ12:54
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