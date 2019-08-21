Футбол

Евгений Ловчев: На наших глазах родился новый «Спартак»Советский спорт 09:00

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
На наших глазах родился новый Спартак.
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Певица из «Фабрики звезд» после футбольного матча «Спартак» — ЦСКА пожалела, что родилась женщиной

Sport24.ru20:51

Евгений Ловчев: На наших глазах родился новый «Спартак»

Советский спорт09:00

Евгений Ловчев: У «Спартака» сложилась новая команда. Но несколько человек в матче с ЦСКА сыграли бездарно

Комсомольская правда06:09
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 22:12, Ашберн
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