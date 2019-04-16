Футбол

Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку»Советский спорт вчера в 13:19

Ростов — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 14 апреля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Александр Гацкан
13′
27′
Роман Зобнин
Сергей Паршивлюк
28′
38′
Зе Луиш
Софьян Ханни
Данил Глебов
45′+1′
Арсений Логашов
56′
Роман Еременко
61′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
63′
64′
Сальваторе Боккетти
72′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
77′
Георгий Мелкадзе
Данил Глебов
Александр Зуев
77′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
78′
Элдор Шомуродов
80′
81′
Денис Глушаков
Фернандо
Кононов не исчерпал себя в Спартаке Ростов Спартак 2:1 Спартак не наиграл на поражение, но Ростов вырвал победу благодаря своей боевитости.
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Sport24.ruвчера в 19:42

Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку»

Советский спортвчера в 13:19
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