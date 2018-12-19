Новым главным тренером калининградской «Балтики» станет Евгений Калешин. Руководство клуба достигло принципиальной договоренности со специалистом, сообщает телеканал 360. В декабре «Балтику» покинули генеральный директор Теймураз Лепсая и главный тренер Игорь Ледяхов.

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