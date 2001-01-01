Футбол

Евгений Кафельников: «Спартаковский футбол возвратился в Тарасовку»Матч ТВ 02:42

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников иронично прокомментировал поражение «Спартака» от «Арсенала» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ.
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Евгений Кафельников: «Спартаковский футбол возвратился в Тарасовку»

Матч ТВ02:42

Евгений Кафельников: «Спартаковский футбол возвратился в Тарасовку»

Sportbox.RU02:42

Кафельников о поражении в Туле: «Спартаковский футбол возвратился в Тарасовку»

Sports.ru04:27
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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