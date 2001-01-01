Футбол
Евгений Кафельников: «Спартаковский футбол возвратился в Тарасовку»Матч ТВ 02:42
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников иронично прокомментировал поражение «Спартака» от «Арсенала» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ.
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Православные отмечают Страстную пятницу
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Жители Донбасса не получат пенсии от России
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Общество
Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах
На 70-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся ученый-атомщик, доктор технических наук, помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Игоревич Штромбах.
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Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
У космодрома Восточный произошел пожар
Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
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Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
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ЮНИСЕФ: миллионы детей не прививаются от кори
По данным организации ЮНИСЕФ, в период с 2010 по 2017 год порядка 169 млн детей пропустили вакцинацию от кори, сообщает 25 апреля Reuters.
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Россия ответила на вопросы ЕСПЧ по делу Сенцова
Суд назначил украинскому режиссеру Сенцову 20 лет за диверсии против присоединения Крыма Страсбург спросил у российских властей, среди прочего, подвергались ли заявители жестокому обращению, был ли суд "независимым и беспристрастным", имелись ли основания для засекречивания личностей ряда свидетелей, а также какова была природа показаний осужденных и доказательств по делу.
Обновлено в 01:54
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Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали
"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
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Экономика
Медведев раздал поручения министерствам
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Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину
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Isuzu может привезти в Россию новый рамный внедорожник
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
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