Футбол

Евгений Кафельников: «„Спартак“ остается без еврокубков»Матч ТВ 02:36

Ростов — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Александр Гацкан
13′
27′
Роман Зобнин
Сергей Паршивлюк
28′
38′
Зе Луиш
Софьян Ханни
Данил Глебов
45′+1′
Арсений Логашов
56′
Роман Еременко
61′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
63′
64′
Сальваторе Боккетти
72′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
77′
Георгий Мелкадзе
Данил Глебов
Александр Зуев
77′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
78′
Элдор Шомуродов
80′
81′
Денис Глушаков
Фернандо
Бывшая первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников оценил турнирные перспективы красно-белых после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.
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Евгений Кафельников: «„Спартак“ остается без еврокубков»

Sportbox.RU02:36

Евгений Кафельников: «„Спартак“ остается без еврокубков»

Матч ТВ02:36
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