Футбол
Евгений Хачериди: Не знаю, готов ли рассмотреть предложение из РоссииСоветский спорт 09:05
Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов ли рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России, цитирует Хачериди Чемпионат.
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с чего всё началось
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что украинский защитник Евгений Хачерди перейдет в армейский клуб. Ранее украинский сайт Football.ua сообщил, что 32-летний футболист уже согласовал сделку с красно-синими и ему осталось пройти медосмотр.Спорт-Экспресс06:50
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