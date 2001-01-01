Футбол

Евгений Чернов: «Сначала показалось, что забили чистый гол»Матч ТВ вчера в 15:54

Защитник «Ростова» Евгений Чернов после домашнего поражения от «Локомотива» (0:2) в ответном полуфинальном матче Олимп-Кубка России высказал свое мнение относительно системы VAR.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Евгений Чернов: «Сначала показалось, что забили чистый гол»

Матч ТВвчера в 15:54

Евгений Чернов: «Сначала показалось, что забили чистый гол»

Sportbox.RUвчера в 15:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

В Кремле не получали приглашений на инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:40
Футбол

Раньери хотел бы оставить Де Росси в «Роме»

Если бы все зависело от меня, то Де Росси остался бы в "Роме". Он великолепный игрок и человек, – приводит слова Раньери Football Italia.
Обновлено в 06:13
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Политика

Суд удовлетворил второй иск главы Хакасии к пресс-секретарю «Роснефти»

Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 07:15
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал о первых днях отцовства

Друг принца рассказал, что после рождения сын принц постоянно улыбается и ходить с горящими от счастья глазами.
Обновлено в 04:36
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Футбол

Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека

В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 06:43
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Экономика

Лукашенко заявил о проблемах с экспортом продовольствия в Россию

На заседании по согласованию кадровых вопросов Лукашенко заявил, что нужно решать проблему с экспортом в Россию, поскольку есть определенные договоренности с российской стороной об объемах поставок продовольствия, однако Белоруссия не может их соблюсти «из-за торможения».
Обновлено в 06:20
Финансы

ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Экономика

Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России

Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Подмосковье у экс-главы района нашли имущество на 4 млрд рублей

Генеральная прокуратура России хочет изъять у бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя имущество, на общую сумму около четырех миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось

Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Пригожин отреагировал на обвинения Киркорова в организации травли

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на обвинения Филиппа Киркорова в организации травли, после того, как артист якобы избил организатора «Золотого граммофона» Марину Яблокову.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Футбол

«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Крупный пожар на складах произошел в поселке Свердлова

Обновлено вчера в 17:31
Наука

Расшифрована загадочная рукопись Войнича

Рукопись Войнича представляет собой средневековый труд, написанный в XV веке неизвестными авторами.
Обновлено вчера в 11:29
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 03:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Чернов
Российский футболист
Российский футболист, защитник клуба «Ростов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Урал
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Екатеринбурга. Выступает в РФПЛ. Основан в 1930 году. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Уралмашстрой» при Уральском заводе тяжёлого машиностроения, затем неоднократно менявший своё название.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное