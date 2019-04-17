Экономика
Etalon Group в I квартале увеличила продажи на 47%Интерфакс - Россия 03:01
В общей сложности за первые три месяца текущего года девелопер реализовал 167,954 тыс. кв. м недвижимости, что на 25% больше, чем в январе-марте прошлого года. Продажи группы в Московском регионе в отчетный период выросли в 1,8 раза, до 11,602 млрд рублей.
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