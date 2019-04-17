Экономика
Etalon Group в 1 квартале нарастила продажи на 25%Finam.Ru 03:00
Etalon Group в 1 квартале 2019 года увеличила количество новых контрактов, включая вклад "Лидер-Инвеста", на 35% в годовом исчислении - до 3 470, сообщила компания.
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Экономика
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Энергетика
Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Общество
IKEA хочет построить первую «Мегу» в пределах МКАД
Если стороны договорятся, то это будет первая «Мега», открытая в Москве более чем за 10 лет (последней была «Мега Белая Дача»), и первый торговый комплекс под этим брендом в пределах МКАД.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Политика
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Певица Зара получила звание «Самая стильная мама»
На мероприятие собрались множество звезд, но лишь немногие завоевали звания. Певица Зара получила премию «самой стильной мамы».
Обновлено в 04:33
Политика
Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.
Обновлено в 05:15
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Гаджеты
Смартфон Honor 20 Pro получит 4 камеры
Сайт Slashleaks поделился с читателями первыми рендерами флагмана Honor 20 Pro.
Обновлено в 05:39
Экономика
Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом
Аналитики Сбербанка отнесли в группу с высоким потенциалом семь регионов Северо-Западного федерального округа, среди которых Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области.
Обновлено в 05:02
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Владимира Зеленского избили люди в масках
Обновлено в 07:03
Политика
Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая
Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Культура
Режиссеру скандального фильма о педофилии Майкла Джексона грозит иск
Соисполнитель завещания Майкла Джексона Джон Бранка думает о том, чтобы подать в суд на режиссера фильма "Покидая Неверленд" Дэна Рида.
Обновлено в 01:35
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший чемодан
В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.
Обновлено в 01:00
Авто
Haima представила серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей
Цены пока не объявлены, но ожидается, что базовая версия кроссовера обойдется минимум в 89 900 юаней (около 860 тыс. рублей по текущему курсу).
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Политика
Юрия Грудинина назначили главой «Ильюшина»
Обновлено в 04:22
Происшествия
Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии
В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04