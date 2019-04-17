Экономика

Etalon Group в 1 квартале нарастила продажи на 25%Finam.Ru 03:00

Etalon Group в 1 квартале 2019 года увеличила количество новых контрактов, включая вклад "Лидер-Инвеста", на 35% в годовом исчислении - до 3 470, сообщила компания.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Etalon Group в 1 квартале нарастила продажи на 25%

Finam.Ru03:00

Продажи Etalon Group за первый квартал выросли на 47%

Коммерсантъ Санкт-Петербург03:46

Etalon Group в I квартале увеличила продажи на 47%

Интерфакс - Россия03:01

Продажи Setl Group выросли на 70% в 1-м квартале

Фонтанка.Ру04:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 07:14, Ашберн
Происшествия

Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Обновлено в 06:17
Экономика

Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых

Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Энергетика

Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Общество

IKEA хочет построить первую «Мегу» в пределах МКАД

Если стороны договорятся, то это будет первая «Мега», открытая в Москве более чем за 10 лет (последней была «Мега Белая Дача»), и первый торговый комплекс под этим брендом в пределах МКАД.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика

В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина

В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Политика

Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС

Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Обновлено в 04:11
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Певица Зара получила звание «Самая стильная мама»

На мероприятие собрались множество звезд, но лишь немногие завоевали звания. Певица Зара получила премию «самой стильной мамы».
Обновлено в 04:33
Политика

Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Обновлено в 04:22
Технологии

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Гаджеты

Смартфон Honor 20 Pro получит 4 камеры

Сайт Slashleaks поделился с читателями первыми рендерами флагмана Honor 20 Pro.
Обновлено в 05:39
Экономика

Сбербанк назвал 15 регионов России с высоким экономическим потенциалом

Аналитики Сбербанка отнесли в группу с высоким потенциалом семь регионов Северо-Западного федерального округа, среди которых Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области.
Обновлено в 05:02
Политика

Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
Авто

УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

Владимира Зеленского избили люди в масках

Обновлено в 07:03
Политика

Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая

Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Культура

Режиссеру скандального фильма о педофилии Майкла Джексона грозит иск

Соисполнитель завещания Майкла Джексона Джон Бранка думает о том, чтобы подать в суд на режиссера фильма "Покидая Неверленд" Дэна Рида.
Обновлено в 01:35
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший чемодан

В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.
Обновлено в 01:00
Авто

Haima представила серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей

Цены пока не объявлены, но ожидается, что базовая версия кроссовера обойдется минимум в 89 900 юаней (около 860 тыс. рублей по текущему курсу).
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

На Украине солдат срочной службы сбежал с оружием из воинской части

Обновлено в 05:59
Интернет

В Индии запретили приложение TikTok из-за распространения порнографии

Обновлено в 04:29
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Политика

Юрия Грудинина назначили главой «Ильюшина»

Обновлено в 04:22
Происшествия

Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии

В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Обновлено в 04:54
Авто

Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4

Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное