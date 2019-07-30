Экономика
Etalon Group консолидирует 100% «Лидер-Инвест»Finam.Ru вчера в 12:19
Совет директоров Etalon Group поддержал предложение о покупке 49% акций АО "Лидер-Инвест" у АФК "Система", сообщает Etalon. Сумма сделки - 14,6 млрд рублей. Etalon Group уже владеет 51% акций "Лидер-Инвест", которые она приобрела в феврале 2019 года за 15,2 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Совет директоров Etalon Group одобрил выкуп 49% Лидер-инвеста у АФК Система
Financial Oneвчера в 12:24
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Здоровье
Три новых ФАПа построят в одном из районов Татарстана
За последние пять лет в Бугульминском районе построили один ФАП в селе Спасском, отремонтировали детскую поликлинику, карабашскую врачебную амбулаторию и станцию скорой помощи.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Общество
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Общество
В России упрощается порядок сделок с недвижимостью
В России упрощаются правила проведения сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено вчера в 03:49
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Авто
Насколько дорожают модели LADA по сравнению с конкурентами
В число самых популярных у россиян моделей вошла также Kia Cerato, которая подорожала на 9,8% по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 04:16
Общество
Леонардо ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров
Обновлено в 04:35
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
Экс-мэр Москвы, а ныне - владелец фермерского производства Юрий Лужков рассказал, что чуть было не лишился пчел из-за обработки близлежащего рапсового поля химикатами, о которой он не был предупрежден заранее.
Обновлено в 03:17
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Происшествия
Мужчина с топором напал на работников кредитной конторы в Петербурге
Мужчина напал с топором на сотрудников кредитной организации в бизнес-центре на площади Конституции в Санкт-Петербурге во вторник днем.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Советник Зеленского назвал никем депутатов «Слуги народа»
Уточняется, что советник Зеленского назвал их так на "курсе начинающего депутата" в Трускавце.
Обновлено в 05:00
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
В Петербурге BMW протаранил четыре машины на Невском проспекте
В центре Петербурга на Невском проспекте автомобиль BMW вылетел на встречную полосу и врезался в четыре проезжавшие машины.
Обновлено в 05:02
Игры
Создана браузерная версия культовой игры Diablo
Обновлено в 04:47
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Музыка
Сергей Соседов назвал фестиваль «Жара» «позорной ярмаркой тщеславия»
Критик отметил, что организаторы фестиваля тратят деньги на «позорную ярмарку тщеславия», когда на сцену выходят хоть и популярные исполнители, но лишенные таланта и музыкальной культуры.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено вчера в 08:14
Культура
Музей Рерихов на ВДНХ представит обновленную экспозицию
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей
Обновлено вчера в 07:05
Гаджеты
Включенный Samsung Galaxy Note10+ показали на новом фото
Напомним, что официальный дебют Samsung Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10+ запланирован на 7 августа, а сегодня корейский гигант представит новый топовый планшет Samsung Galaxy Tab S6.
Обновлено в 04:32