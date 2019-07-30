Экономика
Etalon Group консолидирует 100% «Лидер-Инвест»Finam.Ru 12:19
Etalon Group уже владеет 51% акций "Лидер-Инвест", которые она приобрела в феврале 2019 года за 15,2 млрд рублей. Завершение данной сделки приведет к тому, что доля владения компании акциями "Лидер-Инвест" составит 100%. Федеральная антимонопольная служба России уже дала согласие на сделку.
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