Сегодня состоялось совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства, в ходе которого министр финансов Антон Силуанов заявил, что если цена на нефть на мировых рынках превысит $70, то Кабмин подготовит предложения по увеличению объемов дорожных фондов.

Если нефть превысит $70, правительство обещает деньги на дороги

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