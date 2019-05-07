Если кто и может отыграть 0:3 у этой «Барселоны», так это «Ливерпуль»Спорт день за днем 04:35

Перед первой игрой «Ливерпуля» с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов сохранялась надежда, что на «Камп Ноу» английский клуб не ударит в грязь лицом. И, несмотря на разгромный счет 0:3, команда Юргена Клоппа продемонстрировала качественный футбол, за исключением лишь реализации моментов.

Спорт день за днем

Если кто и может отыграть 0:3 у этой «Барселоны», так это «Ливерпуль»

Все про Спорт ру

Общество Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.

Политика Кабмин рассмотрит упрощение получения вида на жительство в России Российское правительство 7 мая рассмотрит законопроекты, которые упростят получение вида на жительство в России и разрешения на временное проживание.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Общество Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе» регионы По данным СМИ, речь идет о Москве и Подмосковье, а также Курской, Калининградской и Кировской областях.

Политика Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.

Экономика BMW потеряла 75% прибыли из-за расследования о сговоре Чистая прибыль немецкого автопроизводителя BMW в I квартале сократилась на 74,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 588 млн евро, следует из отчетности компании.

Общество Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею Житель столицы Кубани Владимир Шатохин, обладатель крупного выигрыша в размере более 74 миллионов рублей, рассказал, на что потратил деньги.

Политика Песков прокомментировал опрос про декларации чиновников Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о недоверии россиян к декларациям чиновников, заявил, что выстроена целая система проверок деклараций, она работает и выявляет даже незначительные ошибки.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.

Кино Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал Британская актриса Белла Рамзи, немедленно полюбившаяся зрителю ролью Лианны Мормонт, десятилетней главы Дома Мормонтов и кузины бедного Джораха, сообщила, что родители строго-настрого запретили ей смотреть сериал, ее прославивший, - "Игру престолов".

Происшествия Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.

Транспорт В Москве сняли введенные из-за репетиции парада ограничения движения Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил в Twitter о снятии ограничений движения, введенных в Москве 7 мая из-за репетиции парада Победы.

Политика Сенатор оценил слова экс-министра Украины о развитии ВПК России Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил слова экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о развитии ВПК России из-за действий Киева.

Культура Обвиненный в сексизме Ален Делон получит награду в Каннах Сильверштейн ранее заявила, что очень разочарована тем, что почетную премию Каннского фестиваля вручат Алену Делону, ранее признававшемуся в том, что шлепал женщин, а также допускавшему расистские и гомофобные высказывания.

Происшествия По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.

Авто Названы самые популярные марки авто с пробегом в Санкт-Петербурге Рынок легковых машин с пробегом в Санкт-Петербурге за первый квартал 2019 года показал падение на 5,4% до 38,5 тыс. единиц.

Политика Еврокомиссар встретится с новоизбранным президентом Украины Зеленским Комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан прибыл в Киев для встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило во вторник интернет-издание "Европейская правда".

Спорт Самуэльссон раскритиковал президента ВАДА, похвалившего Россию Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал слова президента Всемирного антидопингового агентства Крэйга Риди, который назвал оправданным восстановление РУСАДА и похвалил российскую сторону за прогресс в антидопинговой работе.

Общество Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года.

Экономика Morgan Stanley завершит работу в России Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley свернет банковскую, брокерскую и депозитарную деятельность в России.

Общество Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.

Происшествия В Мурманской области самолет провалился под лед Россиянин, управлявший частным двухмоторным самолетом «Ч-22», проверял работу двигателей на льду озера Лумболка.

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.