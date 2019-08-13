Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА в матче шестого тура РПЛРИА Новости вчера в 16:03
Арбитр Алексей Еськов из Москвы назначен на дерби между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Встреча "Спартак" - ЦСКА состоится 19 августа на стадионе "красно-белых".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Матч «Спартак» – ЦСКА достался Еськову, «Динамо» – «Локомотив» – Казарцеву
Советский спортвчера в 17:09
Александр Егоров: «Кинем карты. Тот, кому выпадет туз, будет судить дерби»
Спорт-Экспрессвчера в 11:46
VAR будет использоваться на матчах «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив»
RT на русскомвчера в 12:37
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО
Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если не улучшатся условия.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Хабаровскому краю угрожает четвертая волна паводка
Четвертая волна паводка из-за тайфунов "Лекима" и "Крос" ожидается в Хабаровском крае на реке Амур, уровень которого у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров, сообщил на совещании в среду руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.
Обновлено вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Школа не дала мне ничего, кроме комплексов»
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Рынки растут из-за решения США отложить пошлины на товары из Китая
США откладывают ранее анонсированные американским президентом Дональдом Трампом 10-процентные пошлины на часть импорта из Китая, сообщило торговое представительство.
Обновлено вчера в 12:58
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Гаджеты
Samsung выпустит в 2020 году смартфон с графеновым аккумулятором
Samsung намерена выпустить в 2020 или 2021 году по меньшей мере один смартфон с графеновым аккумулятором, – сообщает в Twitter инсайдер Эван Бласс.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных
9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:34
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов
Обновлено вчера в 03:24
Общество
Условия выплаты пособия на детей изменятся
Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
В Екатеринбурге дважды сбили женщину на улице Бебеля
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Опубликованы первые изображения нового Nissan Patrol
Ожидается, что Nissan Patrol/Armada 2020 дебютирует этой осенью.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Маленькие женщины» с Эммой Уотсон
В Сети появился трейлер фильма "Маленькие женщины" по роману Луизы Мэй Олкотт.
Обновлено в 00:11
Политика
Болтон предрёк беспрецедентное партнёрство с Британией после брексита
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон и Лондон ожидает «беспрецедентное партнёрство» после выхода Британии из Евросоюза.
Обновлено вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Кети Топурия подтвердила новый роман снимком с возлюбленным
В последнее время Кети Топурии приписывали разные романы, однако теперь она сама решила высказаться о новом счастье в ее жизни.
Обновлено вчера в 05:32
Политика
Россия и Китай создадут рабочую группу для развития туризма
Рабочая группа (создается - ИФ) в рамках регулирования процесса по развитию туризма, будут привлечены все заинтересованные в этом структуры.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Российские РЭБ «Красуха-4» убивают израильские F-35
Российские системы РЭБ «Красуха» убивают электронику израильских F-35.
Обновлено вчера в 21:11
Спорт
Норвежский лыжник попал в больницу после остановки сердца
Норвежский лыжник Сондре Турволь Фоссли, выступающий в спринтерских гонках, вчера, 12 августа, был госпитализирован после остановки сердца.
Обновлено вчера в 17:00
Технологии
Бауэр рассказал, как снимали битву за Королевскую Гавань в «Игре престолов»
Специалист по спецэффектам сериала «Игра престолов» Джо Бауэр рассказал, как снимался эпизод с уничтожением Королевской Гавани.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Улетевший на пляже зонт проткнул ребенка в США
Обновлено вчера в 23:46
Авто
Renault поднял цены на большинство своих моделей
Обновлено в 00:52