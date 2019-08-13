Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА в матче шестого тура РПЛРИА Новости 16:03
Арбитр Алексей Еськов из Москвы назначен на дерби между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Встреча "Спартак" - ЦСКА состоится 19 августа на стадионе "красно-белых".
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Политика
Офис Зеленского объяснил отставку Безсмертного
В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили решение отстранить Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.
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Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т–72
Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т–72Б3.
Обновлено вчера в 07:48
Футбол
Журналистов «Матч ТВ» не пустили на брифинг после игры «Порту» с «Краснодаром»
Сотрудники "Порту" не пустили журналистов "Матч ТВ" на пресс-конференцию после матча третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов между местной командой и российским "Краснодаром", передает "Матч ТВ".
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Армия и оружие
Снайпер «Азова» подорвался в Донбассе
В Народной милиции самопровозглашенной ДНР рассказали, что командование украинской операции объединенных сил направило снайперов к линии разграничения в Донбассе, разрешив им в нарушение перемирия стрелять по военнослужащим и мирным жителям.
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Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Музыка
Певец Дельфин потерял сознание во время записи песни на студии
Исполнитель Андрей Лысиков (Дельфин) потерял сознание во время записи песни на одной из студий в Москве.
Обновлено в 17:29
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Суд разрешил допрос Порошенко с применением полиграфа
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд разрешил допрашивать бывшего главу государства Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 12:04
Политика
Коммунисты пожаловались в СКР на фальсификации на выборах в Мосгордуму
Кандидаты от КПРФ насчитали 600 тыс. фиктивных подписей Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ подали заявку в Следственный комитет РФ (СКР) с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 17:40
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Игры
Раскрыты главные особенности нового поколения Microsoft Xbox
В недавнем интервью руководитель проекта Фил Спенсер рассказал про проект Project Scarlett — это кодовое название нового поколения Xbox.
Обновлено в 17:43
Гаджеты
На macOS стало проще запускать игры для Windows
Разработчики пакета Parallels Desktop сделали запуск игр и тяжёлых графических программ для Windows на macOS чуть проще с последним обновлением — в нём появилась поддержка DirectX 11.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Футбол
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В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
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Общество
Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии
Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак не считает себя разлучницей
На днях бывший муж Ани Лорак представил мину новую возлюбленную, ей оказалась одель Самия Ахметова.
Обновлено в 19:13
Религия
Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста
Обновлено в 07:45
Экономика
США отложат введение пошлины на часть китайских товаров
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет продукты на общую сумму $300 млрд.
Обновлено в 13:47
Здоровье
Врач назвала причины детского ожирения
Обновлено в 16:26
Финансы
Ипотечный долг в США достиг рекордного уровня, превысив максимум 2008 года
Ипотечный долг в США во 2-м квартале достиг рекордного уровня, превысив максимум, достигнутый в 2008 году, когда разразился финансовый кризис.
Обновлено в 12:38
Авто
Nissan снизил цены на кроссоверы Qashqai, Terrano и X-Trail
Обновлено в 04:23
Экономика
Экономика Германии не оправдала ожиданий
Индекс экономических настроений ZEW демонстрирует, что ожидания упали до самого низкого уровня с 2011 года.
Обновлено в 13:31
Политика
Военные отменили запланированную эвакуацию жителей Неноксы
По информации исполняющей обязанности главы Северодвинска Ирины Сахаровой, чьи слова приводят СМИ, 13 августа в Нёнокский территориальный отдел Северодвинска поступил документ из военного ведомства с оповещением о плановых мероприятиях Минобороны РФ на местном полигоне.
Обновлено в 17:10
Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Полицейский погиб в ходе перестрелки в Калифорнии
В результате перестрелки в американском Риверсайде (штат Калифорния) погиб полицейский, еще четыре человека получили ранения, передает телеканал CBS со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
Обновлено в 18:09
Общество
Либертарианская партия подала заявку на шествие 25 августа
Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг, написал в свое микроблог Twitter секретарь московского отделения партии Ярослав Конвей, приложив скан документа.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»
В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено в 10:00
Политика
В Петербурге прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы
В прямом эфире телеканала «Россия 1» и «Радио Россия» прошли первые дебаты кандидатов губернаторы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:41
Спорт
Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»
Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
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