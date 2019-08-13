Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА в матче шестого тура РПЛРИА Новости 16:03
Арбитр Алексей Еськов из Москвы назначен на дерби между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Встреча "Спартак" - ЦСКА состоится 19 августа на стадионе "красно-белых".
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