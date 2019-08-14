Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура российской премьер-лиги.

Политика С сайта «Единой России» удалили биографию Александра Беглова Биография врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова исчезла с официального сайта партии "Единая Россия".

Армия и оружие СМИ: Турция создает свою вторую военную базу на территории Катара Турция практически завершила строительство своей второй военной базы на территории Катара, эмирата, расположенного на берегу Персидского залива.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Гаджеты В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.

Общество Путин проинспектировал строительство «Тавриды» Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Политика Украинского журналиста возмутило лояльное отношение к русским в Грузии Украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов не может найти объяснение хорошему отношению граждан Грузии к России и её жителям.

Политика Атамбаеву предъявлены новые обвинения Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса, сообщил адвокат Сергей Слесарев.

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Экономика Банкротство Антипинского НПЗ названо «крупнейшим в стране» Банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода глава Тюменской области Александр Моор назвал «крупнейшим в истории страны».

Футбол Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро "Краснодар" совершил один из самых зрелищных подвигов российских клубов в еврокубках за последние годы, сумев победить "Порту" после домашнего поражения.

Политика В Кремле призвали учёных быть бдительными в контакте с иностранцами Научно-промышленный шпионаж никто не отменял, поэтому российским учёным стоит быть бдительными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Путин и Трамп обсуждали отставку посла США в России Хантсмана — Песков Пресс-секретарь России Дмитрий Песков во время встречи с журналистами ответил на все интересующие вопросов журналистов.

Политика Путин посетит Финляндию 21 августа Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом.

Политика Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.

Политика Песков не комментирует поездку Путина на мотоцикле без шлема Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не комментирует поездку российского лидера Владимира Путина на мотоцикле без шлема в Севастополе.

Шоу-бизнес Подпись Фриске в договоре с Русфондом назвали подделкой Подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом была подделана. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», заявил адвокат семьи певицы Юрий Нечаев.

Политика Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51% После пенсионной реформы рейтинг «Единой России» снизился, но популярность других парламентских партий не выросла, а бывшие сторонники единороссов все чаще не хотят участвовать в выборах.