Футбол

Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКАСпорт-Экспресс вчера в 15:32

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура российской премьер-лиги.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стало известно имя судьи, который обслужит матч «Зенита» с «Ахматом»

Нева Спорт05:20

Алексей Матюнин рассудит «Зенит» и «Ахмат»

Радио Зенит03:47

VAR в шестом туре РПЛ будет использован на играх «Спартак» - ЦСКА и «Динамо» - «Локомотив»

ТАССвчера в 16:01

Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА в матче шестого тура РПЛ

РИА Новостивчера в 16:03

Дерби «Спартак» - ЦСКА рассудит Еськов

Евро-футбол.рувчера в 16:02

Судить матч «Зенит» - «Ахмат» будет Алексей Матюнин

Петербургский дневник02:02

Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 15:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика

С сайта «Единой России» удалили биографию Александра Беглова

Биография врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова исчезла с официального сайта партии "Единая Россия".
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

СМИ: Турция создает свою вторую военную базу на территории Катара

Турция практически завершила строительство своей второй военной базы на территории Катара, эмирата, расположенного на берегу Персидского залива.
Обновлено в 07:23
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено вчера в 20:50
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Гаджеты

В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro

Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.
Обновлено в 03:15
Политика

Песков о тушении пожаров в Сибири: Работают все до седьмого пота

Обновлено в 06:44
Общество

Путин проинспектировал строительство «Тавриды»

Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Политика

Украинского журналиста возмутило лояльное отношение к русским в Грузии

Украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов не может найти объяснение хорошему отношению граждан Грузии к России и её жителям.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США

Обновлено в 07:23
Политика

Атамбаеву предъявлены новые обвинения

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса, сообщил адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено в 07:07
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Экономика

Банкротство Антипинского НПЗ названо «крупнейшим в стране»

Банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода глава Тюменской области Александр Моор назвал «крупнейшим в истории страны».
Обновлено в 07:19
Футбол

Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро

"Краснодар" совершил один из самых зрелищных подвигов российских клубов в еврокубках за последние годы, сумев победить "Порту" после домашнего поражения.
Обновлено в 04:09
Политика

В Кремле призвали учёных быть бдительными в контакте с иностранцами

Научно-промышленный шпионаж никто не отменял, поэтому российским учёным стоит быть бдительными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:24
Политика

Путин и Трамп обсуждали отставку посла США в России Хантсмана — Песков

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков во время встречи с журналистами ответил на все интересующие вопросов журналистов.
Обновлено в 07:02
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено в 05:56
Музыка

Студия «Квартал 95» впервые показала пародию на Зеленского

Обновлено в 04:57
Политика

Путин посетит Финляндию 21 августа

Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом.
Обновлено в 05:49
Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров

Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Политика

Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:04
Политика

Песков не комментирует поездку Путина на мотоцикле без шлема

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не комментирует поездку российского лидера Владимира Путина на мотоцикле без шлема в Севастополе.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Подпись Фриске в договоре с Русфондом назвали подделкой

Подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом была подделана. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», заявил адвокат семьи певицы Юрий Нечаев.
Обновлено в 05:44
Общество

Роскачество назвало признаки плохого вина

Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Саратовский институт Росгвардии возглавил новый генерал-майор

Напомним, ранее институтом руководил генерал-майор Сергей Мухоед.
Обновлено в 05:37
Политика

Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%

После пенсионной реформы рейтинг «Единой России» снизился, но популярность других парламентских партий не выросла, а бывшие сторонники единороссов все чаще не хотят участвовать в выборах.
Обновлено вчера в 18:26
Армия и оружие

Почему в США сообщили о нецелесообразности продления СНВ-III

Обновлено в 07:14
Политика

Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17

Обновлено в 07:04
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после ДТП с пятью погибшими на Кубани

Обновлено в 06:46
Энергетика

Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа

В середине июне этого года Петр Наимский говорил, что власти Польши после завершения контракта на транзит российского газа по газопроводу "Ямал - Европа" в 2020 году будут продолжать пересылать газ на основании аукционов, рассчитывая, что "Газпром" проявит интерес к этой инфраструктуре.
Обновлено в 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное