Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКАСпорт-Экспресс вчера в 15:32
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Политика
С сайта «Единой России» удалили биографию Александра Беглова
Биография врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова исчезла с официального сайта партии "Единая Россия".
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
СМИ: Турция создает свою вторую военную базу на территории Катара
Турция практически завершила строительство своей второй военной базы на территории Катара, эмирата, расположенного на берегу Персидского залива.
Обновлено в 07:23
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro
Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.
Обновлено в 03:15
Общество
Путин проинспектировал строительство «Тавриды»
Движение по трассе "Таврида" - главной крымской магистрали, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь - будет запущено в полном объеме в сентябре 2020 года.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Политика
Украинского журналиста возмутило лояльное отношение к русским в Грузии
Украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов не может найти объяснение хорошему отношению граждан Грузии к России и её жителям.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США
Обновлено в 07:23
Политика
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса, сообщил адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено в 07:07
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Экономика
Банкротство Антипинского НПЗ названо «крупнейшим в стране»
Банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода глава Тюменской области Александр Моор назвал «крупнейшим в истории страны».
Обновлено в 07:19
Футбол
Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро
"Краснодар" совершил один из самых зрелищных подвигов российских клубов в еврокубках за последние годы, сумев победить "Порту" после домашнего поражения.
Обновлено в 04:09
Политика
В Кремле призвали учёных быть бдительными в контакте с иностранцами
Научно-промышленный шпионаж никто не отменял, поэтому российским учёным стоит быть бдительными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:24
Политика
Путин и Трамп обсуждали отставку посла США в России Хантсмана — Песков
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков во время встречи с журналистами ответил на все интересующие вопросов журналистов.
Обновлено в 07:02
Музыка
Студия «Квартал 95» впервые показала пародию на Зеленского
Обновлено в 04:57
Политика
Путин посетит Финляндию 21 августа
Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом.
Обновлено в 05:49
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Политика
Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:04
Политика
Песков не комментирует поездку Путина на мотоцикле без шлема
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не комментирует поездку российского лидера Владимира Путина на мотоцикле без шлема в Севастополе.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Подпись Фриске в договоре с Русфондом назвали подделкой
Подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом была подделана. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», заявил адвокат семьи певицы Юрий Нечаев.
Обновлено в 05:44
Общество
Роскачество назвало признаки плохого вина
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Саратовский институт Росгвардии возглавил новый генерал-майор
Напомним, ранее институтом руководил генерал-майор Сергей Мухоед.
Обновлено в 05:37
Политика
Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%
После пенсионной реформы рейтинг «Единой России» снизился, но популярность других парламентских партий не выросла, а бывшие сторонники единороссов все чаще не хотят участвовать в выборах.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17
Обновлено в 07:04
Энергетика
Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа
В середине июне этого года Петр Наимский говорил, что власти Польши после завершения контракта на транзит российского газа по газопроводу "Ямал - Европа" в 2020 году будут продолжать пересылать газ на основании аукционов, рассчитывая, что "Газпром" проявит интерес к этой инфраструктуре.
Обновлено в 05:48