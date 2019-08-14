Футбол

Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКАСпорт-Экспресс вчера в 15:32

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура российской премьер-лиги.
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Стало известно имя судьи, который обслужит матч «Зенита» с «Ахматом»

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Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 15:32

Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА в матче шестого тура РПЛ

РИА Новостивчера в 16:03

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ТАССвчера в 16:01

Судить матч «Зенит» - «Ахмат» будет Алексей Матюнин

Петербургский дневник02:02
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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