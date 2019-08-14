Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКАСпорт-Экспресс вчера в 15:32
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Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
Порту — Краснодар 2:3
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 16:41
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Космос
Астронавт из Италии станет первым космическим диджеем
Итальянец станет, таким образом, первым космическим диджеем.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано фото располневшей Аллы Пугачевой
На фан-странице Instagram дочери Примадонны опубликовано архивное фото с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 02:12
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Новый Kia Mohave будет позиционироваться как автомобиль 2020 модельного года, а вот разрабатывали его на модернизированной платформе предшественника.
Обновлено в 04:28
Общество
День Северо-Кавказского округа прошел на форуме «Машук-2019»
Обновлено в 04:08
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено вчера в 05:51
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье
Грязный воздух городов оказался опаснее сигарет
Как следует из данных Всемирной организации здравоохранения, примерно 80% жителей больших городов дышат воздухом, в котором концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Обновлено вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой
Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Экономика
Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов назвал ошибкой повышение НДС
Бывший министр финансов, а ныне председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% стало одной из причин низкого экономического роста, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 19:28
Религия
Православные отмечают Медовый Спас
Обновлено в 02:58
Общество
Супруги из Англии стали миллионерами из-за своего кота
Обновлено в 03:45
Технологии
На Северном полюсе прошла гроза с разрядами молний
Оказалось, что там прошла гроза с разрядами молний, которые повторились 48 раз, сообщает National Geographic.
Обновлено в 02:45
Общество
Путин остался доволен ходом строительства трассы «Таврида»
Президент России Владимир Путин остался доволен ходом строительства трассы "Таврида".
Обновлено вчера в 13:51
Энергетика
Приемный терминал для «Турецкого потока» построен на 95%
Строительство приемного терминала для морского газопровода «Турецкий поток» близ населенного пункта Кыйыкей в регионе Фракия в западной части Турции завершено на 95%.
Обновлено в 04:06
Недвижимость
Москва вошла в десятку европейских городов по объему коворкингов
Москва заняла седьмое место в рейтинге европейских городов по объему коворкингов.
Обновлено в 00:51
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37