Футбол

Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКАСпорт-Экспресс вчера в 15:32

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура российской премьер-лиги.
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Алексей Матюнин рассудит «Зенит» и «Ахмат»

Радио Зенит03:47

VAR в шестом туре РПЛ будет использован на играх «Спартак» - ЦСКА и «Динамо» - «Локомотив»

ТАССвчера в 16:01

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» обслужит Алексей Матюнин

Невские Новостивчера в 23:22

Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА в матче шестого тура РПЛ

РИА Новостивчера в 16:03

Дерби «Спартак» - ЦСКА рассудит Еськов

Евро-футбол.рувчера в 16:02

Судить матч «Зенит» - «Ахмат» будет Алексей Матюнин

Петербургский дневник02:02

Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 15:32
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Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Порту — Краснодар 2:3

Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие

Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 16:41
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Космос

Астронавт из Италии станет первым космическим диджеем

Итальянец станет, таким образом, первым космическим диджеем.
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес

В Сети опубликовано фото располневшей Аллы Пугачевой

На фан-странице Instagram дочери Примадонны опубликовано архивное фото с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 02:12
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Авто

Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave

Новый Kia Mohave будет позиционироваться как автомобиль 2020 модельного года, а вот разрабатывали его на модернизированной платформе предшественника.
Обновлено в 04:28
Общество

День Северо-Кавказского округа прошел на форуме «Машук-2019»

Обновлено в 04:08
Происшествия

Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале

Обновлено в 01:20
Общество

В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость

В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено вчера в 05:51
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье

Грязный воздух городов оказался опаснее сигарет

Как следует из данных Всемирной организации здравоохранения, примерно 80% жителей больших городов дышат воздухом, в котором концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 22:00
Кино

В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Обновлено вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой

Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Экономика

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов назвал ошибкой повышение НДС

Бывший министр финансов, а ныне председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% стало одной из причин низкого экономического роста, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 19:28
Религия

Православные отмечают Медовый Спас

Обновлено в 02:58
Общество

Супруги из Англии стали миллионерами из-за своего кота

Обновлено в 03:45
Технологии

На Северном полюсе прошла гроза с разрядами молний

Оказалось, что там прошла гроза с разрядами молний, которые повторились 48 раз, сообщает National Geographic.
Обновлено в 02:45
Общество

Путин остался доволен ходом строительства трассы «Таврида»

Президент России Владимир Путин остался доволен ходом строительства трассы "Таврида".
Обновлено вчера в 13:51
Энергетика

Приемный терминал для «Турецкого потока» построен на 95%

Строительство приемного терминала для морского газопровода «Турецкий поток» близ населенного пункта Кыйыкей в регионе Фракия в западной части Турции завершено на 95%.
Обновлено в 04:06
Недвижимость

Москва вошла в десятку европейских городов по объему коворкингов

Москва заняла седьмое место в рейтинге европейских городов по объему коворкингов.
Обновлено в 00:51
Политика

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
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Алексей Валерьевич Матюнин
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Российский футбольный судья категории ФИФА. Сын советского и российского футболиста и судьи Валерия Матюнина. С 2004 работает главным судьёй в профессиональных соревнованиях.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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