Футбол
Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив», Лапочкин — «Ахмат» и «Спартак»Матч ТВ 03:46
Алексей Еськов назначен главным арбитром на матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». Его ассистентами стали Николай Еремин и Илья Елеференко, резервный судья — Павел Шадыханов. Матч между «Ахматом» и «Спартаком» рассудит Сергей Лапочкин.
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