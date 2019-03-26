Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив», Лапочкин — «Ахмат» и «Спартак»Матч ТВ 03:46

Алексей Еськов назначен главным арбитром на матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». Его ассистентами стали Николай Еремин и Илья Елеференко, резервный судья — Павел Шадыханов. Матч между «Ахматом» и «Спартаком» рассудит Сергей Лапочкин.

Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив», Лапочкин — «Ахмат» и «Спартак»

Футбол Сборной Украины грозят технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом Если ФИФА найдет какие-либо нарушения, то команде Андрея Шевченко будет грозить техническое поражение в матчах, в которых принимал участие 31-летний форвард.

Армия и оружие Израиль нанес удар по сектору Газа "Израильские военные начали атаковать террористические цели ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

Политика Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».

Транспорт Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта восьмой крупнейшей российской авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) в части выполнения полетов.

Политика Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.

Армия и оружие Названа цель визита в Венесуэлу российских военных Ранее News.ru писал о том, что два российских военно-транспортных самолёта — Ан-124 и Ил-62 — прибыли в международный аэропорт Майкетия в Венесуэле с группой российских военных.

Политика Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения страны, которая произошла в понедельник.

Экономика C 1 апреля повышаются социальные пенсии "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.

Гаджеты Минэнерго отказало «Стрижу» в монополии на рынке умных счетчиков В начале февраля чиновник рекомендовал Минэнерго сделать обязательным использование для передачи данных с умных счетчиков радиотехнологии LPWAN и, в частности, закрытого протокола XNB — разработки компании «Современные радио технологии» (СРТ, бренд «Стриж»).

Армия и оружие Уникальный комплекс разведки «Ирония» впервые покажут в Екатеринбурге Уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония" впервые покажут широкой публике на выставке вооружения в Екатеринбурге.

Кино Блокбастер «Мстители: Финал» станет самым длинным в истории Marvel Фильм «Мстители: Финал» может стать самым длинным в истории Marvel и одним из самых длинных современных блокбастеров.

Музыка Фонд Чайковского оцифровал полное собрание сочинений композитора Международный благотворительный фонд Петра Чайковского и издательство "Музыка" завершили оцифровку полного собрания сочинений композитора.

Происшествия В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком Как рассказали в МВД Башкирии, за долги перед микрофинансовой организацией в стекло машины воткнули топор, повесив на него похоронный венок.

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.

Авто Ford может отказаться от легковых автомобилей в России Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.

Политика На Украине националистов законодательно приравняли к ветеранам войны Закон о признании националистов участниками боевых действий вступил в силу на Украине.

Авто Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.

Происшествия «Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.

Происшествия В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека Три человека погибли в ДТП с участием двух грузовиков вечером 25 марта в Вологодской области.

Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Армия и оружие У границ России пролетели три ядерных бомбардировщика США К российской государственной границе вблизи Калининградской области в пятницу 22 марта подлетали три американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, передает "Интерфакс" со ссылкой на западные мониторинговые авиаресурсы.