Происшествия
Ещё пять человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновской областиREGNUM 05:30
По официальным данным, в настоящее время в Ульяновской области в больницах находятся 11 человек — семеро взрослых и четверо детей. В минздраве отмечают, что все они употребляли «подсолнечное масло домашнего производства, купленного у одного и того же производителя».
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Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
В селе под Ульяновском совершено массовое убийство После полудня 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево (Ульяновская область) 16-летний подросток зарубил топором всех членов своей семьи и совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» подписал контракт с «Ротором»
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Ткачук заключил контракт с одним из лидеров ФНЛ волгоградским «Ротором».
Обновлено в 10:11
Наука
Галактические космические лучи могут влиять на обучаемость космонавтов
Российские ученые выяснили, что галактические космические лучи могут способствовать повышению обучаемости космонавтов, совершающих межпланетные полеты, пишет пресс-служба МГУ имени Ломоносова.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Политика
Зеленский просит Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать Голодомор 1932-33 годов актом "геноцида украинского народа", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:05
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец, предыдущий чеченский лидер Ахмат-Хаджи Кадыров не собирался соглашаться на присоединение республики к России без согласия своего народа.
Обновлено в 03:18
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:00
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено в 01:36
Гаджеты
Xiaomi, Oppo и Vivo намерены создать аналог AirDrop
Обновлено в 10:46
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка
Обновлено 17 августа в 22:42
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 01:54
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Обновлено вчера в 21:23
Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено в 07:33
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина
На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
Местные жители увидели в оконном проеме третьего этажа многоэтажки мужчину с младенцем. Отец намеревался сбросить ребенка вниз.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Футбол
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби
Нападающий Федор Чалов выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч шестого тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака", сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14
Политика
Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму
Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 11:21
Экономика
Красное мясо может попасть в перечень «налогов на грех»
По мнению специалистов, повышение налогов на красное мясо приведет к росту популярности вегетарианских диет.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Самую разыскиваемую в Финляндии россиянку задержали в Польше
Гражданка РФ Светлана Хютти, состоящая в списке самых разыскиваемых преступников, задержана в Польше.
Обновлено в 11:31
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень признали земным
Ученый-планетолог из Университета Кертина (Австралия) профессор Александр Немчин внимательно изучил в своей лаборатории образец лунного грунта и установил, что этот камень попал на Луну с Земли примерно четыре миллиарда лет назад.
Обновлено в 09:21
Политика
Во Франции призвали вернуть Россию в G8
Политик и экс-депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр заявил, что Парижу следует принять независимую позицию и отказаться от санкций против Москвы, а также содействовать возвращению России в G8.
Обновлено в 13:26
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11