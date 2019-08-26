с чего всё началось

Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором. Супруги участвовали в незаконном митинге 3 августа, сообщает 26 августа телеграм-канал «Апология протеста».

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Политика Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.

Общество В Екатеринбурге могут изменить «Супрематический крест» Напомним, нарисованный на площади Первой Пятилетки «Супрематический крест» вызвал недовольство ряда православных активистов.

Политика Председатель правительства Ингушетии подал в отставку Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Происшествия Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» вовремя не состыковался с МКС Робот был запущен к МКС во время испытательного полета корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а", которая стартовала с 31 площадки космодрома Байконур утром 22 августа.

Политика Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь Зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь, об этом Касамара сообщила в своем Telegram-канале.

Политика Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8 Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.

Общество В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.

Футбол ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.

Наука Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.

Транспорт «Жуковский» установит новое оборудование для защиты от птиц «Аэропорт профинансировал модернизацию, приобретение и скорейшее внедрение нового оборудования для отпугивания птиц, которое уже устанавливается и вводится в эксплуатацию», — отмечают в «Жуковском».

Происшествия Правозащитники нашли новые случаи насилия в «Крестах» Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что к дисциплинарной ответственности привлечены еще 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Экономика Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.