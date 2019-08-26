с чего всё началось

Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором. Супруги участвовали в незаконном митинге 3 августа, сообщает 26 августа телеграм-канал «Апология протеста».

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Финансы Прогноз результатов «Аэрофлота» по МСФО за II квартал по МСФО: EBITDA выросла на 9% г/г По нашим оценкам, в результатах за 2к19 Аэрофлот может отразить 30%-й рост расходов на обслуживание самолетов и пассажиров, который частично нивелирует позитивный эффект от снижения цен на топливо.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Политика Лавров: Контакты в нормандском формате зависят от украинской стороны Подведение переговоров в нормандском формате станет возможным только после того, как на Украине будет сформировано новое правительство, которое выработает собственную позицию в отношении Минских договоренностей.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Политика Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

Армия и оружие Вариант «РСЗО» из РПГ-7 – некоторые аспекты появления и использования «Военное обозрение» решило изучить причины появления установки и ее аналогов, а также то, где и при каких обстоятельствах они появлялись.

Армия и оружие Нестандартная посадка Су-57 попала на видео В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.

Политика Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.

Финансы Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин В 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение составит 1 тыс. к 1128.

Политика В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8 Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие.

Армия и оружие Озвучен сценарий войны между РФ и США в Черном море Лайл Голдштейн, военный эксперт, рассказал о возможном сценарии начала военного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в акватории Черного моря.

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Происшествия Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский Стали известны предварительные причины страшного ДТП, в котором 25 августа погиб 42-летний российский режиссер, актер и сценарист Игорь Хомский.

Происшествия По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.

Наука Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.

Авто Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740 Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».