Общество
Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митингаREGNUM 06:05
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором. Супруги участвовали в незаконном митинге 3 августа, сообщает 26 августа телеграм-канал «Апология протеста».
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с чего всё началось
Как сообщает в Telegram «Апология протеста», которая будет защищать интересы Хомских в суде, Петр Хомский был заснят на видео, где его назвали «охранником Навального».News-24.ru06:08
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