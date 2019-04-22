Теракты на Шри-Ланке
Новый взрыв произошел на Шри-ЛанкеГазета.Ru 06:49
Ранее сообщалось, что на автобусной станции нашли 87 детонаторов бомб на Шри-Ланке. До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали.
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