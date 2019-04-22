Теракты на Шри-Ланке

Новый взрыв произошел на Шри-ЛанкеГазета.Ru 06:49

Ранее сообщалось, что на автобусной станции нашли 87 детонаторов бомб на Шри-Ланке. До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали.
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Война против христиан. Кто и зачем устроил взрывы в церквях на Шри-Ланке

РИА Новости09:10

Взрыв грузовика на Шри-Ланке попал на видео

Газета Кемерова08:40

Reuters: еще один взрыв произошел на Шри-Ланке возле церкви

ТАСС06:58

Появилось видео нового взрыва в столице Шри-Ланки

РБК08:09

Ещё один взрыв произошёл на Шри-Ланке

RT на русском06:48

Момент девятого взрыва в Коломбо сняли на видео

Вести.Ru07:40

СМИ: в столице Шри-Ланки прогремел еще один взрыв

Аргументы недели06:53
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На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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