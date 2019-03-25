Футбол
Ещенко вернулся в общую группу футболистов «Спартака»РИА Новости 06:30
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко вернулся в общую группу футболистов "красно-белых", но пока тренируется с ограничениями, сообщается на сайте столичной команды. Ещенко в начале декабря перенес операцию на крестообразных связках.
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Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
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Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
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Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
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Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
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В Германии хотят снять запрет на заход судов в Крым
Парламентская оппозиция намерена предложить бундестагу отменить закон о запрете кораблям и судам заходить в крымские порты, сообщают СМИ.
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Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:22
Общество
Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
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У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен
Открытое горение на территории склада с горюче-смазочными материалами в подмосковном Чехове ликвидировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 07:56
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Авто
Обновленный кроссовер KIA Sorento замечен во время тестов
Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.
Обновлено вчера в 12:30
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
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Кино
В Медыни начались съёмки фильма о Калашникове
Как сообщалось ранее, под Медынью, в декорациях фильма "Ильинский рубеж", будут сняты военные сцены фильма, а именно: бой, в котором Михаил Калашников получил ранение, будучи командиром танка Т-34, его нахождение в полевом госпитале и проезды по фронтовым дорогам.
Обновлено в 05:44
Политика
В Казахстане могут переименовать еще три города
В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Общество
Глава Жилищного комитета Петербурга Шиян уволен за снег и капремонт
Как сообщили в Смольном, чиновник уволен «за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018—2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга».
Обновлено в 03:23
Наука
В Китае нашли древнейшего морского монстра
В Китае обнаружили окаменелости морского «монстра», жившего 518 миллионов лет назад.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»
Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Политика
Дмитрий Гудков узнал об угрозе тюрьмы и испугался
В своем Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал, что ему может грозить тюрьма — для этого лишь надо, чтобы в ближайшее время у него было еще одно административное задержание.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
У границ России обнаружен третий за день американский бомбардировщик
Сообщается, что ранее в понедельник на расстоянии 140 километров от морской границы Калининградской области были обнаружены два бомбардировщика B-52H Stratofortress, причем один из самолетов затем продолжил полет в небе над юго-западом Литвы в районе полигона Казлу-Руде, что в 60 км от российско-литовской границы.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено вчера в 09:58
Финансы
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17%
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
У российских военных появится свой мобильный оператор
Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.
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