Футбол

Ещенко вернулся в общую группу футболистов «Спартака»РИА Новости 06:30

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко вернулся в общую группу футболистов "красно-белых", но пока тренируется с ограничениями, сообщается на сайте столичной команды. Ещенко в начале декабря перенес операцию на крестообразных связках.
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Ещенко вернулся в общую группу «Спартака». Он восстановился после разрыва крестов за 3,5 месяца

Sport24.ru09:00

«Спартак» допустил Ещенко к тренировкам в общей группе

Газета.Ru07:52

Ещенко вернулся в общую группу «Спартака»

Спорт-Экспресс06:25

Ещенко вернулся в общую группу «Спартака»

Матч ТВ07:03

Ещенко тренировался в общей группе с ограничениями

Советский спорт06:57

Ещенко вернулся в общую группу футболистов «Спартака»

РИА Новости06:30

Ещенко вернулся в общую группу «Спартака»

Sportbox.RU07:03
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Открытое горение на территории склада с горюче-смазочными материалами в подмосковном Чехове ликвидировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
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Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.
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У российских военных появится свой мобильный оператор

Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.
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