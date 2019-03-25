Футбол
Ещенко вернулся в общую группу футболистов «Спартака»РИА Новости 06:30
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко вернулся в общую группу футболистов "красно-белых", но пока тренируется с ограничениями, сообщается на сайте столичной команды. Ещенко в начале декабря перенес операцию на крестообразных связках.
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Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Общество
Немецкого министра обвинили в сексизме из-за рекламы шлема
В Германии разгорелся скандал из-за социальной рекламы шлема. В результате министра транспорта Андреаса Шойера обвинили в сексизме.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США
В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
Обновлено в 10:56
Футбол
СМИ: Райс и Хадсон-Одои сыграют в стартовом составе сборной Англии в матче с Черногорией
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч отборочного турнира Евро-2020 против сборной Черногории, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире
В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.
Обновлено в 05:17
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Интернет
Kaspersky Lab сообщила о массовой атаке хакеров на пользователей Asus
Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".
Обновлено в 11:00
Происшествия
Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В центре Махачкалы произошел пожар
Пожар произошел на территории одного из рынков в центре Махачкалы, сообщается на официальном сайте регионального МЧС.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Обновлено в 11:52
Футбол
Сборная Молдовы разгромлена в Турции
Турки вышли в единоличные лидеры группы, у Молдовы всё впереди.
Обновлено в 15:13
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице
Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
София Ротару поздравила внука Анатолия Евдокименко с 25-летием
Накануне София Ротару опубликовала в своём микроблоге снимок 25-летнего внука Анатолия Евдокименко.
Обновлено в 01:40
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Политика
В ЕС опровергли слухи о расследовании против Порошенко
Как передавало ИА REGNUM, 23 марта кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции заявила, что антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры ЕС.
Обновлено вчера в 09:50
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Здоровье
В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Политика
Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома
Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Гаджеты
Nintendo выпустит две новые модели Switch этим летом
Nintendo выпустит две новые версии Switch уже этим летом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».
Обновлено в 03:39
Политика
Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:33
Здоровье
Сеть медицинских лабораторий запустила акцию «За здоровый образ жизни»
Акция распространяется на все лабораторные отделения по всей России с 15 февраля по 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова
Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20