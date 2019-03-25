Футбол

Ещенко вернулся в общую группу футболистов «Спартака»РИА Новости 06:30

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко вернулся в общую группу футболистов "красно-белых", но пока тренируется с ограничениями, сообщается на сайте столичной команды. Ещенко в начале декабря перенес операцию на крестообразных связках.
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Ещенко тренировался в общей группе с ограничениями

Советский спорт06:57

«Спартак» допустил Ещенко к тренировкам в общей группе

Газета.Ru07:52

Ещенко вернулся в общую группу «Спартака»

Sportbox.RU07:03

Ещенко вернулся в общую группу «Спартака»

Матч ТВ07:03

Ещенко вернулся в общую группу «Спартака». Он восстановился после разрыва крестов за 3,5 месяца

Sport24.ru09:00

Ещенко вернулся в общую группу футболистов «Спартака»

РИА Новости06:30

Ещенко вернулся в общую группу «Спартака»

Спорт-Экспресс06:25
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Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Общество

Немецкого министра обвинили в сексизме из-за рекламы шлема

В Германии разгорелся скандал из-за социальной рекламы шлема. В результате министра транспорта Андреаса Шойера обвинили в сексизме.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США

В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
Обновлено в 10:56
Футбол

СМИ: Райс и Хадсон-Одои сыграют в стартовом составе сборной Англии в матче с Черногорией

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч отборочного турнира Евро-2020 против сборной Черногории, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире

В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.
Обновлено в 05:17
Музыка

В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено в 14:51
Интернет

Kaspersky Lab сообщила о массовой атаке хакеров на пользователей Asus

Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".
Обновлено в 11:00
Происшествия

Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В центре Махачкалы произошел пожар

Пожар произошел на территории одного из рынков в центре Махачкалы, сообщается на официальном сайте регионального МЧС.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Обновлено в 11:52
Футбол

Сборная Молдовы разгромлена в Турции

Турки вышли в единоличные лидеры группы, у Молдовы всё впереди.
Обновлено в 15:13
Происшествия

В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице

Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

София Ротару поздравила внука Анатолия Евдокименко с 25-летием

Накануне София Ротару опубликовала в своём микроблоге снимок 25-летнего внука Анатолия Евдокименко.
Обновлено в 01:40
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Политика

В ЕС опровергли слухи о расследовании против Порошенко

Как передавало ИА REGNUM, 23 марта кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции заявила, что антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры ЕС.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Здоровье

В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами

В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Политика

Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома

Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Гаджеты

Nintendo выпустит две новые модели Switch этим летом

Nintendo выпустит две новые версии Switch уже этим летом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».
Обновлено в 03:39
Политика

Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:33
Здоровье

Сеть медицинских лабораторий запустила акцию «За здоровый образ жизни»

Акция распространяется на все лабораторные отделения по всей России с 15 февраля по 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Политика

Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»

Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова

Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
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Андрей Ещенко
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Российский футболист, защитник московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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